San Felice, divieto di sosta in via Don Minzoni nella mattinata di domenica 8 agosto

SAN FELICE SUL PANARO – Domenica 8 agosto, a San Felice sul Panaro, sarà istituito un provvisorio divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 12 in via Don Minzoni, dal civico 13 fino all’intersezione con Largo Posta, per lavori di manutenzione al tendone di un negozio.

