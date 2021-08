San Prospero: il centro estivo volge al termine con grande soddisfazione dell’Amministrazione

SAN PROSPERO- “Non si è mai fermata l’attività degli educatori, nemmeno durante questa settimana di Ferragosto. L’estate però volge al termine e il centro estivo chiuderà i battenti il 3 settembre per i più piccoli e il 10 settembre per i bambini della primaria“- con queste parole il Comune di San Prospero ha commentato il centro estivo sanprosperese che si avvicina alla conclusione.

“Una stagione di giochi, attività sportive, laboratori, gite, giornate in piscina che ha entusiasmato tutti i bambini e rasserenato i genitori, felici di poter contare su personale fidato a cui confidare i propri figli”.

Soddisfazione anche per l’Amministrazione comunale che sul centro estivo ha puntato, sostenendo anche economicamente le famiglie.

Ai bambini è stata offerta l’occasione di trascorrere il periodo estivo in modo divertente, intelligente, organizzato e pensato per promuovere gioco, benessere, sport. Ma anche attenzione per l’ambiente.