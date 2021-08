Serie di rapine e furti, i commercianti di Finale Emilia incontrano sindaco e forze dell’ordine

FINALE EMILIA – C’è allarme tra i commercianti di Finale Emilia dopo la serie di furti degli ultimi giorni. L’episodio più grave è stata la rapina ai danni di un negozio del centro, in cui un malvivente ha minacciato il titolare con un cutter. Proprio per questa ragione, si legge sulla stampa locale, nella serata di venerdì 6 agosto si è tenuto un incontro tra i negozianti, il sindaco Sandro Palazzi e rappresentanti delle forze dell’ordine, per fare il punto sul tema sicurezza, valutare le misure di prevenzione e possibili accorgimenti da parte dei cittadini

