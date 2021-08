Spara a salve in spiaggia a Riccione, nei guai 19enne modenese

Spara a salve in spiaggia a Riccione, nei guai 19enne modenese. E’ accaduto nella notte tra il 7 e l’8 agosto, intorno all’una, sulla spiaggia antistante piazzale Roma. I passanti hanno sentito il rumore di colpi di arma da fuoco e hanno chiamato i Carabinieri, presto intervenuti.

Intanto, personale della vigilanza privata aveva fermato gli autori degli spari, due giovani, un magrebino 21enne e un modenese 19enne, trovati a bivaccare sull’arenile e che erano in possesso di una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, caricata con proiettili a salve. I giovani sono stati entrambi denunciati, al termine degli accertamenti di rito, e sono indagati per le ipotesi di reato di procurato allarme, esplosioni pericolose e porto di oggetti atti ad offendere.

