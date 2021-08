Staffetta del 2 agosto, per non dimenticare la strage di Bologna. Le immagini delle tappe nella Bassa

“Buongiorno a tutti,

in qualità di vicesindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Novi di Modena, sono contento di aver avuto la possibilità di partecipare a questa giornata di memoria e di poter rappresentare il pensiero di tutti i consiglieri e anche di tutti i miei compagni.

Questa giornata dedicata alla memoria è infatti importantissima, soprattutto per noi giovani, che il 2 agosto 1980 non eravamo ancora nati, ma che ora rappresentiamo il futuro di questo Paese.

Il nostro primo pensiero va sicuramente a tutte le 85 vittime della strage e ai loro famigliari: bambini, ragazze, mamme, papà, nonni, fidanzati, lavoratori… vite e sogni stroncati in un secondo.

La cosa che mi ha molto impressionato è stato il fatto che la gente si trovava in stazione per andare in vacanza o andare a trovare i propri parenti. Erano quasi tutti rilassati e sereni per i momenti che avrebbero vissuto da lì a poco, senza sapere che quel futuro non lo avrebbero vissuto.

In quella stazione potevamo esserci noi o qualche nostro famigliare o conoscente e questo ci deve aiutare a non dimenticare ed evitare che queste stragi possano accadere di nuovo.

Speriamo di diventare una generazione migliore, tollerante, che rifiuti e che non generi odio e terrorismo, che lasci ad ognuno la possibilità di vivere la propria vita, i propri sogni e il proprio futuro.

Grazie!”