Va in monopattino elettrico a 7 anni: investita e ferita gravemente

Va in monopattino elettrico a 7 anni: investita e ferita gravemente. E’ accaduto a Pavullo, sabato attorno alle 10. La bambina era sul mezzo, nei dintorni di casa, quando è stata colpita da un’auto di passaggio, una Mercedes guidata da un 71enne.Si è subito temuto il peggio, visto che aveva colpito il capo: per la piccola sono arrivate ambulanza e automedica ed è stata subito portata al Policlinico di Modena.

Non è, fortunatamente, in pericolo di vita.

Si ricorda che l’uso di monopattini elettrici è permesso solo dopo i 14 anni, e che i minorenni devono sempre usare il casco.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017