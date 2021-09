bikesharing: al via la nuova campagna di comunicazione dell’Amaro del Ciclista

FINALE EMILIA- “Siamo ormai ai blocchi di partenza della nuova campagna di comunicazione del secondo semestre 2021 che, quest’anno, si declinerà in una molteplicità di attività pensate appositamente per abbracciare diversi mezzi, canali e mercati”: ad annunciarlo è il presidente CdA Pier Giorgio Pola, a capo della Casoni insieme ai soci Andrea Fabbri e Paolo Molinari.

Nato dall’antica tradizione della famiglia Casoni nell’arte del liquore, che vedeva offrire un bicchierino di amaro come corroborante dopo una lunga pedalata, l’Amaro del Ciclista dà inizio a una stagione ricca di novità e iniziative.

Ideale per le persone che trasformano gli impulsi in passioni e riescono a rendere magici i momenti della vita, questo Amaro dall’inconfondibile gusto di erbe racchiude in sé i valori strategici significativi del brand: condivisione, convivialità e piacere nell’assaporare un prodotto capace di regalare soddisfazioni uniche.

Valori, questi, che verranno declinati nella nuova campagna di comunicazione attraverso: un nuovo Spot on air dal titolo #bikesharing, leitmotiv della nuova campagna di comunicazione; un’esclusiva #bikesharing Playlist su Spotify, con brani selezionati, coinvolgenti e di tendenza e un innovativo Instagram Feed nato per aggregare e dare spazio a tutte le migliori occasioni di consumo e di condivisione dell’Amaro del Ciclista.

Inoltre, le principali attività offline si concentreranno su: una campagna print pianificata su differenti media a larga tiratura del canale HO.RE.CA, creata ad hoc per dar voce ai valori distintivi dell’Amaro del Ciclista; una campagna di maxi affissioni programmata sulle principali piazze italiane per coinvolgere e far presa sul target in modo originale e con un forte impatto visivo e un’iniziativa di branding sui principali mezzi pubblici di alcune selezionate città in Italia, con l’Amaro del Ciclista che comparirà su alcuni autobus urbani.

Infine, sono stati predisposti diversi eventi dedicati al canale HO.RE.CA. quali #bikesharing tour, #bikesharing drink list e attività con i principali brand ambassador, tutte da scoprire.

“Youtube, Facebook e Instagram – prosegue Pola – sono per Amaro Del Ciclista canali strategici nei quali utilizzeremo tantissimi focus content emozionali, creati durante gli eventi e i backstage della campagna, adatti atrasmettere i nostri valori”.

“Nonostante i periodi di lockdown dovuti l’emergenza pandemica, l’Amaro si presenta come un prodotto di alta attrattività, in voga nei bar, nei ristoranti e all’interno delle case degli Italiani. In questi ultimi anni, infatti, in tutto il Paese si è riscontrato un significativo incremento delle vendite, a cui si lega un aumento di occasioni in cui poter gustare il nostro Amaro del Ciclista”- conclude Pier Giorgio Pola.

Emozione, divertimento, condivisione e originalità: questi gli elementi distintivi della nuova campagna comunicativa #bikesharing firmata Amaro del Ciclista.