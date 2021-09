Cavezzo, settembre in musica: quattro concerti in quattro giorni in piazza Martiri

CAVEZZO – Ultima parte di estate a tempo di musica a Cavezzo, con quattro concerti in quattro giorni in programma in piazza Martiri, tutti con inizio alle ore 21. Si comincia lunedì 6 settembre con “Beatles, quattro scarafaggi nei favolosi anni ‘60”, serata conclusiva della Sagra di Sant’Egidio, da un progetto di Patrizio Bianchi, con protagonista la Banda Giovanile “John Lennon” della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli” diretta dal maestro Mirco Besutti, con Luca Violini voce narrante.

I due concerti previsti lo scorso luglio e rinviati per maltempo, quello con “La Compagnia dell’Appennino” e quello con protagonista la Filarmonica “G. Diazzi” di Concordia verranno invece recuperati rispettivamente il 7 e l’8 settembre. Chiusura giovedì 9 settembre con il concerto del Coro Aurora e dell’Orchestra Milledita della Fondazione Scuola di Musica “C e G. Andreoli”, con i maestri direttori Luca Buzzavi, Elena Bompani e Donata Campagnoli.

