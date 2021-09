Consorzio Bonifica Burana, il 30 settembre inaugurazione dell’impianto Redù

NONANTOLA – Giovedì 30 settembre 2021, alle ore 9.30, è previsto il taglio del nastro per la conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto Redù, che distribuirà acqua di irrigazione proveniente dal Canale Emiliano-Romagnolo a 5.500 ettari di territorio nonantolano. I lavori sono stati realizzati dal Consorzio Burana su finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Mims per un importo di progetto pari a € 3.356.970,00. Obiettivo dell’intervento, fronteggiare le siccità sempre più frequenti per l’economia agricola di una zona ad alto valore agronomico con importanti ricadute anche a livello ambientale.

Programma

Ore 9.30: Ritrovo presso l’Azienda agricola “Le 12 Querce” di via Limpido 18, a Redù di Nonantola, e breve trasferimento presso l’impianto per il taglio del nastro.

Ore 10.30: Ritorno all’Azienda Agricola. Proposte per far fronte ai cambiamenti climatici. Ne parliamo con Francesco Vincenzi e Cinalberto Bertozzi, presidente e direttore del Consorzio della Bonifica Burana e con Federica Nannetti, sindaca del Comune di Nonantola.

Ore 11.30: Aperitivo.

L’iniziativa sarà svolta nel rispetto delle norme relative all’emergenza sanitaria connessa al virus Covid-19.

