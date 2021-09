Criminalità organizzata e pandemia: mafie “più ricche” grazie al Covid

MODENA- “Sto Coronavirus è stato proprio un buon affare’“: la frase estrapolata dall’ultima Relazione Semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicata lo scorso 22 settembre, lascia poco spazio all’immaginazione e denuncia uno scenario nazionale allarmante, nel quale la contaminazione delle organizzazioni criminali nell’economia legale- soprattutto a opera della ‘ndrina e della camorra- è sempre più pressante e favorita in particolare dagli effetti della “Covid economy”.

“Una situazione preoccupante dato che le associazioni mafiose, disponendo di capitali liquidi considerevoli, hanno in questo momento la possibilità di rilevare imprese al solo scopo di riciclare denaro sporco e diversificare il loro profitto- scrive Matteo Bergamini, responsabile regionale antimafia per la Lega- In questo anno di pandemia la criminalità organizzata ha lucrato su sanificazioni, dispositivi di protezione personali e gel igienizzanti”.

“In questo momento è opportuno che le imprese in difficoltà vengano sostenute dai canali istituzionali favorendo l’accesso a linee di credito legali e soprattutto verificare che gli investimenti relativi al PNRR non finiscano neanche in minima parte ad organizzazioni criminali le quali stanno puntando ad entrare nel giro della gestione dei fondi europei- continua Bergamini- La Lega ha già presentato in aula a Roma una mozione che verrà approvata il 14 ottobre prossimo dove si impegna il Governo a investire 2 miliardi di euro nella lotta alla criminalità organizzata, proprio per impedirne l’infiltrazione all’interno dei fondi europei”.

