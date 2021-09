Elezioni Finale Emilia, 7 domande ai candidati sindaco: Benedetta Pincelli

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota a Finale Emilia per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Se non si raggiunge la maggioranza dei voti, si tornerà a votare al ballottaggio per il primo cittadino.

Sono 4 i candidati che, con diverse liste a loro sostegno, corrono per la poltrona di sindaco, Si è ricandidato il primo cittadino uscente, Sandro Palazzi, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e liste civiche, il funzionario Marco Poletti (Pd e liste civiche di centrosinistra), il farmacista Mattia Veronesi (Movimento 5 Stelle e liste civiche di sinistra), l’architetto Benedetta Pincelli, sostenuta da liste civiche di centro e centrodestra.

A ognuno di loro abbiamo posto 7 domande, le stesse, per capire cosa farebbero una volta eletti.

Qui le risposte di Benedetta Pincelli

Ambiente, Finale è considerato “Polo spazzatura”: elenchi 3 azioni per migliorare la situazione

Potenziamento ufficio ambiente ed investimenti volti al monitoraggio delle emissioni inquinanti.

Utilizzo del metodo “Ordinanza del Sindaco” per bloccare o sospendere quelle attività o impianti nei quali si verificassero situazioni o incidenti che rappresentino un rischio per la salute pubblica.

Incentivi e agevolazioni alle imprese che riducono l’impatto ambientale della propria attività.

Ricostruzione, la sua ricetta per velocizzarla

Organizzare il servizio tecnico comunale per migliorare la progettazione

Coordinare gli interventi con la Regione che eroga i fondi

Favorire l’accesso al bonus del 110%.

Frazioni, qualche idea per valorizzarle

Far funzionare la Consulta

Migliorare la viabilità e metterla in sicurezza

Cercare di portare nelle frazioni più servizi, come il collegamento alla pubblica fognatura e la fornitura del gas, lì dove manca.

Sanità e servizi per gli anziani, la sua proposta di punta

La Casa della salute deve essere realizzata il prima possibile

Ci deve essere presente un medico dedicato al Pronto soccorso

Sviluppare il modello di case per anziani, autonomi e non.

Viabilità e sicurezza stradale, la sua proposta di punta

La Cispadana è un’opera fondamentale per tutta l’Area Nord, deve essere realizzata quanto prima e deve essere una strada a scorrimento veloce, come la Pedemontana: molto meno costosa, meno impattante dal punto di vista ambientale di veloce esecuzione.

Quali proposte per il patrimonio immobiliare dismesso?

Penalizzare gli sfitti speculativi e promuovere l’acquisto in proprietà condivisa. Sarebbe facile dire che bisognerebbe fare come a Berlino, dove nel recente referendum ha prevalso la proposta di requisire gli appartamenti sfitti di proprietà delle grandi aziende immobiliari, ma qua non sono presenti.

Unione Comuni Area Nord, che fare? Finale Emilia vuole prendere il ruolo di guida?

Non ci deve essere nessun Comune guida, ma un coordinamento, semmai ci deve essere qualcuno che se ne fa promotore; l’Unione dei Comuni, pur con tutti i limiti che ha evidenziato in questi anni, è sostanzialmente una opportunità per tutti, è mettere insieme le migliori idee, coordinarsi nei progetti per accedere alle risorse al fine di migliorare i servizi ai cittadini.

L’appello al voto di Benedetta Pincelli

Ai cittadini chiedo di avere il coraggio di proseguire nella ricerca del Buongoverno. Finale Emilia sconta da troppo tempo amministrazioni incapaci del loro compito: di promuovere il paese.

Finale è decenni che paga questa assoluta mancanza di visione, prima con il Centrosinistra, che ha portato a Finale solo imprese che inquinano, senza reale sviluppo e poi il Centrodestra, che non ha portato nessun valore aggiunto rispetto al passato. Per uscire da questa situazione c’è bisogno di risorse nuove, diverse, fuori dai partiti, le migliori risorse di cui la nostra cittadina dispone, quelle che sto mettendo insieme.

