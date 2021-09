Amministrative Finale Emilia, i candidati di Generazione Futura 2030 a sostegno di Mattia Veronesi

FINALE EMILIA- 13 candidati dai 18 ai 54 anni (tra cui due diciottenni alla prima esperienza elettorale): ambientalisti, studenti universitari, ragazzi che si stanno costruendo un futuro con le nuove tecnologie e giovani professionisti in diversi settori di lavoro.

E’ questa la lista dei candidati della lista Generazione Futura 2030 che ha scelto di presentarsi alle Amministrazione di ottobre al fianco del candidato Mattia Veronesi.

“Generazione Futura 2030 è una lista nata dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di giovani che hanno deciso di scendere in campo in prima persona per cambiare Finale Emilia e dare un futuro alla nostra città. Nasce perché è stanca di non essere ascoltata dalla politica e ha visto nella candidatura di Mattia Veronesi la speranza di un sindaco giovane che può fare di Finale Emilia un paese in cui è bello vivere e dove si possono trovare opportunità”- scrive Generazione Futura in un comunicato stampa-GF2030 è la lista con l’età media più bassa fra tutte quelle in campo in queste elezioni e, proprio per questo, è quella più vicina ai bisogni e alle esigenze di una generazione che sarà il futuro della nostra città”.

Attenzione sulle tematiche ambientali e territoriali di Finale Emilia e delle sue frazioni, valorizzazione e ricostruzione della comunità e dei luoghi simbolo della stessa e potenziamento dell’associazionismo: questi alcuni dei propositi della giovane lista.

“Mattia Veronesi è l’unico candidato che conosce le problematiche del lavoro che i giovani di oggi si trovano a dover affrontare, ponendo il loro futuro al centro del programma, dandoci l’opportunità non solo di essere ascoltati, ma soprattutto di essere protagonisti– prosegue il comunicato- ll futuro di Finale Emilia deve ripartire dai giovani, motore della società e ambasciatori dell’energia vitale del Comune”.

La lista sarà ufficialmente presentata ai finalesi mercoledì 15 settembre, alle ore 20.45, al Chiosco di Finale Emilia.

I candidati al Consiglio comunale di Finale Emilia di Generazione Futura 2030

Eleonora Tomasini 29 anni, esperta in conservazione della natura e gestione della fauna selvatica

Giada Oltramari 28 anni, consulente in finanza agevolata ed europrogettazione

Veronica Palazzi, 25 anni, laureata magistrale in editoria e giornalismo e coordinatrice del gruppo di lettura locale

Laura Nadalini, 31 anni, esperta di analisi di benchnarking e data visualization in ambito creditizio

Francesca Bergonzoni, 18 anni, diplomata in geometra e studentessa di Lettere all’Università di Bologna

Flavio Cesarano, 18 anni, diplomato al geometra

Davide Cavallari, 32 anni, docente di scienze motorie e preparatore atletico

Beatrice Pignatti, 25 anni, docente tecnico pratico di scienze e tecnologie agrarie Andrea Metafuni, 32 anni, fotografo, videomaker, colorist al servizio delle arti visive Giada Rosta, 29 anni, impiegata ed esperta in organizzazione eventi Bregoli Giacomo, 54 anni, allenatore Dall’Olio Massimiliano, 48 anni, ingegnere e docente Pavani Andrea, 50 anni, Ingegnere, libero professionista.

