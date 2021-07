Finale Emilia, “Giovani idee in movimento” a sostegno della candidatura a sindaco di Poletti

FINALE EMILIA – C’è anche un gruppo di ragazzi e ragazze, al fianco di Marco Poletti, candidato sindaco di Finale Emilia per il centrosinistra.

“Giovani idee in movimento”, questo il nome del gruppo, ha già dato vita a una pagina Instagram sulla quale si discuterà in particolare di quattro temi, centrali nella prossima campagna elettorale per le amministrative: lavoro, ambiente, scuola e socialità.

Capacità di ascolto delle opinioni diverse dalle proprie e volontà di aggregare persone con vedute differenti, saranno i motori dell’azione di “Giovani Idee in Movimento”.

Il gruppo è piuttosto eterogeneo, affiancando ragazzi alla prima esperienza di impegno sociale a giovani che già da tempo hanno sperimentato varie forme di partecipazione.

“La nostra intenzione – aggiunge Christian Feloni – è quella di lanciare riflessioni e dibattiti su questi quattro macro-temi, sia attraverso l’utilizzo di Instagram e dei social network, sia creando veri e propri eventi, per offrire ai cittadini, in particolare ai più giovani, il giusto spazio dove poter esprimere idee, opinioni, critiche e perplessità. Per far valere le ragioni dei giovani cittadini non possiamo che essere noi stessi a impegnarci per migliorare la realtà in cui viviamo. Invitiamo i giovani a seguire la nostra pagina Instagram e a confrontarsi con noi. Sarà un modo per crescere insieme”.