Finale Emilia, Benedetta Pincelli annuncia i suoi assessori: c’è anche l’ex comandante Luca Cappello

FINALE EMILIA – Si avvicinano le elezioni ammnistrative a Finale Emilia, e una dei candidati sindaco, Benedetta Pincelli, annuncia i suoi assessori: c’è anche l’ex comandante dei Carabinieri di Finale, il maresciallo Luca Cappello. Da poche settimane il militare, molto stimato in città e in tutto il modenese, è andato in pensione, e ora mette la sua esperienza a servizio della cittadinanza. Per lui si profila un ruolo da assessore alla sicurezza nel caso in cui la Pincelli venga eletta sindaca.

Altro nome blasonato, quello dell’agronomo Maurizio Poletti, che si occuperebbe di ambiente: tema su cui si è speso tantissimo negli ultimi anni, sia in politica che con l’Osservatorio finalese sull’inquinamento.

La Pincelli – unica ‘civica’ dei quattro candidati a sindaco, rappresentata dalle liste Ricominciamo Daccapo e Impegno Comune – ha annunciato anche l’assessore ai lavori pubblici nella persona di Angelo Masi, ex direttore di Sorgea. Gli altri due assessori saranno presentati mercoledì al bar Fly di Finale, alle 18.30. La Pincelli ha anche annunciato quale sarà il presidente del Consiglio comunale, anche se la nomina non spetta al sindaco, ma al Consiglio: si tratta Mirco Garutti.

Un passo avanti sulle eventuali nomine future lo aveva già fatto il sindaco uscente Sandro Palazzi. Per il suo bis vuole vicesindaco Remo Tralli

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017