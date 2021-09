Finale Emilia, la viceministra Guerra ospite di Sinistra Civica e Coraggiosa

FINALE EMILIA- Saranno la sottosegretaria all’economia Maria Cecilia Guerra e il candidato sindaco Mattia Veronesi a presentare, sabato 11 settembre alle ore 18 al Bar Agorà di Finale Emilia, i candidati della lista Sinistra Civica e Coraggiosa.

“La lista, già presente in Consiglio comunale, rappresenta l’intero campo della sinistra e candida persone iscritte ai partiti di Articolo Uno e Rifondazione Comunista ma anche persone senza alcuna tessera in tasca che condividono il progetto elettorale e la coalizione con il Movimento 5 stelle e la lista giovane e ambientalista di Generazione Futura 2030”– scrive in un comunicato la lista civica..

La viceministra e professoressa di Scienza delle Finanze al Dipartimento di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia interverrà a proposito delle opportunità del Piano di Ripresa e Resilienza per i Comuni e per una crescita economica che metta al centro la sostenibilità e la coesione sociale.

“Il programma elettorale della coalizione guidata da Mattia Veronesi è infatti l’unico che si pone l’obiettivo di aprire un “Ufficio “Europa” per dotare l’Amministrazione comunale della capacità progettuale necessaria ad intercettare i finanziamenti europei e i fondi governativi e regionali in arrivo con il PNRR- prosegue il comunicato- Mattia Veronesi mette al centro l’innovazione della struttura amministrativa comunale, oggi in grande difficoltà, come strada obbligata per avviare la ricostruzione pubblica e gestire i servizi in modo efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini. E intercettare nuove risorse è un esigenza concreta di bilancio ma anche un’opportunità per rilanciare il paese dopo anni di declino”.

I candidati di Sinistra Civica E Coraggiosa per Finale Emilia

Baraldi Marco, 52 anni, operaio VM Motori

Candini Maura, 44 anni, impiegata

Bergamini Francesco, 37 anni, laureato in scienze motorie e istruttore di attività fisica e sportiva

Govoni Elena, 59 anni, tecnica della prevenzione all’Ausl Modena

Boetti Alberto, 73 anni, imprenditore

Malagoli Marzia, 49 anni, operatrice in azienda biomedicale

Ferrari Alberto, 46 anni, impiegato ceramica ABK Group

Malaguti Lisa, 46 anni, barista

Lugli Stefano, 46 anni, dipendente Comune di Concordia

Pinti Rosalba, 60 anni, dipendente pubblico e guida ambientale escursionistica

Marcello Stancari, 40 anni, animatore sociale presso i servizi della Coop. Gulliver

Soffritti Claudia, 53 anni, dipendente ABK Group

Vincenzi Giuseppe, 71 anni, pensionato

Trivellini Jenny, 43 anni, responsabile vendite negozio di abbigliamento

Tassinari Massimo, 62 anni, pensionato