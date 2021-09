“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Soliera – Il social market “Il Pane e le Rose”

Un progetto di comunità contro la crisi; una comunità che si prende collettivamente cura di sé: questo, in sintesi, vuole essere “Il Pane e le Rose”, una risposta concreta che pubblica amministrazione, aziende e commercianti, cooperazione sociale e volontariato di Soliera vogliono dare ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Il Pane e le Rose funziona come un supermarket perché si fa la spesa, però non si paga in euro. L’accesso avviene autorizzato dai servizi sociali in base alla situazione lavorativa, reddituale e alla composizione del nucleo familiare.

