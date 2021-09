Il primo corso online sulla Cannabis Medica a 360 gradi: “Cannabis terapeutica la scintilla del cambiamento”

BOLOGNA- Il primo corso ideato e organizzato con il Patrocinio di ASFI, “Cannabis Terapeutica la scintilla del cambiamento” è assegnatario di diciotto crediti formativi (ECM ID 81-328728) e pensato per essere

un approfondimento scientifico per tutti i professionisti interessati alle potenzialità terapeutiche della Cannabis.

L’obiettivo del corso è quello di approfondire le criticità esistenti in Italia sulla cannabis medica, fornendo spunti di innovazione ad un settore che risente di un’interpretazione normativa ormai

superata.

L’attività del corso è suddivisa in 12 moduli formativi: in particolare in 10 moduli i docenti erogheranno lezioni nelle quali verranno analizzati gli aspetti tecnico-legislativi, galenici, clinici, industriali ed economici e fornite soluzioni innovative atte all’eliminazione delle criticità esistenti, mentre gli ulteriori 2 moduli (a metà e a fine percorso formativo) consisteranno in 2 webinar in diretta in cui i docenti approfondiranno i contenuti erogati sino a quella data e risponderanno alle eventuali domande dei discenti. Dall’otto settembre al primo dicembre avrà luogo la formazione online.

Responsabile Scientifico e docente: Maurizio Cini,(Storia, caratteristiche e limiti della legge

94/98) Università degli Studi di Bologna, professore ordinario fuori ruolo di Tecnologia e

legislazione farmaceutiche, professore a contratto di Normativa dei medicinali e Farmacoeconomia,

docente della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Docenti: Lorenzo Calvi (Sistema Endocannabinoide), Andrea Caramaschi (CBD ad uso topico in dermatologia e ginecologia), Fabio Firenzuoli (Cannabis nell’attività terapeutica quotidiana), Giorgio Gatti (Cannabis medica. Un nuovo modo di investire per l’industria farmaceutica), Tommaso Pelagatti

(Prospettive future di ricerca e estratti innovativi), Bianca Peretti (Criticità relative alle preparazioni

Galeniche e focus sull’aderenza terapeutica), Carlo Privitera (Cannabis medica. Un nuovo modo di

concepire la ricerca clinica.), Santa Sarta (Difficoltà di approvvigionamento della cannabis terapeutica per i pazienti e capillarità delle Leggi Regionali), Roberto Spampatti (Preparazioni galeniche a base di cannabis).

Chiunque fosse interessato a partecipare può visitare il sito www.projectcomunication.it

(https://www.project-communication.it/courses/cannabis-terapeutica-la-scintilla-del-cambiamento/)

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando tramite e-mail ad A.S.F.I. (asfi@asfionline.it T. 051

0560212:

– i propri dati anagrafici e professionali e riferimenti di contatto: indirizzo e-mail e numero di

cellulare

– il documento attestante il versamento della relativa quota tramite bonifico bancario.

A iscrizione completata, il partecipante riceverà tramite e-mail le istruzioni necessarie per la

registrazione online sul sito del provider www. project-communication.it