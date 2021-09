Il sindacato S.I Cobas respinge il Green pass e convoca uno sciopero

MODENA- Il sindacato S.I. Cobas ha diramato un comunicato nazionale nel quale ribadisce la contrarietà al lasciapassare vaccinale e all’obbligo vaccinale sul posto di lavoro.

Ecco il comunicato integrale del sindacato:

“Il Green Pass non è una misura sanitaria ma politica: è uno strumento di divisione e ricatto, il cui unico obiettivo è quello di trasformare la pandemia da problema sociale a problema individuale, scaricandone la responsabilità sui lavoratori una volta per tutte.

La lotta alla pandemia si fa anche con i vaccini, ma soprattutto si fa potenziando la sanità con assunzioni e investimenti, ricostruendo la medicina territoriale, applicando rigorosi protocolli sanitari alle aziende, finanziando la quarantena e azzerando i costi dei tamponi, aumentando il personale scolastico e sfoltendo le “classi pollaio”, rafforzando i trasporti pubblici e incentivando la ricerca scientifica indipendente dagli interessi delle multinazionali farmaceutiche.

Il lasciapassare colpisce i lavoratori nei loro diritti essenziali (accesso ai servizi, al posto di lavoro, all’istruzione, alla cultura) senza scalfire minimamente i fattori di contagio, alimentando un’odiosa e artificiale divisione tra pro e no-vax.

Per queste ragioni il S.I. Cobas rifiuta il Green Pass e invita a denunciare e combattere le contraddizioni del Governo, indicando come primo passo l’adesione allo sciopero generale del sindacalismo di base, chiamato per l’ 11 ottobre.