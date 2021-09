Medolla, inaugurazione degli spazi rinnovati della palestra comunale

MEDOLLA – E’ prevista per domenica 5 settembre, a partire dalle ore 10.30, l’inaugurazione degli spazi rinnovati della palestra comunale di Medolla, in piazza Donatori di Sangue. Il taglio del nastro sarà preceduto dal saluto dell’Amministrazione comunale e di Vera Tavoni, presidente provinciale Uisp Modena. A seguire, in programma una visita ai nuovi locali, dove si terranno dimostrazioni di karate, ginnastica ritmica e scherma. Per accedere alla palestra è necessario indossare la mascherina ed esibire il Green Pass.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017