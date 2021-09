Mirandola, le opere di street art create dai ragazzi tornano alle scuole Montanari

MIRANDOLA – Le opere di Street art realizzate dai ragazzi della scuola Montanari per “Mirandola, galleria a cielo aperto”, edizione 2020, sul tema dell’ambiente e dell’agenda 2030, ritornano alla loro sede, alle scuole Montanari. Ad annunciarlo, tramite un post pubblicato su Facebook è Marina Marchi, assessora a Cultura e Innovazione del Comune di Mirandola: “Abbiamo fatto creare strutture di supporto appropriate per sostenere sia i pannelli di legno sia le creazioni artistiche. Queste strutture andranno a delimitare, proprio nell’atrio della scuola, una zona che costituisce lo spazio aggiuntivo della sala docenti, che a causa del Covid deve avere ambienti aggiuntivi”.

