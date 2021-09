Novi, affidati i servizi tecnici per l’intervento di ripristino alla sede Arci di Rovereto

NOVI DI MODENA – L’Amministrazione comunale di Novi di Modena ha reso noto, attraverso una determinazione pubblicata sull’albo pretorio online del Comune, di aver affidato i servizi tecnici relativi all’esecuzione del rilievo geometrico e storico (redazione dello studio di fattibilità tecnico) inerente gli interventi di ripristino con miglioramento sismico della sede dell’associazione “ARCI di Rovereto – ex OMNI”, di via IV Novembre. Per il servizio tecnico in questione, il Comune di Novi ha impegnato oltre 82mila euro; contribuirà anche la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della ricostruzione post-sisma. L’opera di ripristino è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali

