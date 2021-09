Pol Nonantola Calcio, il d.s. Salvioli dopo i successi in Coppa Emilia: “Ora testa al campionato”

NONANTOLA – Per la Pol Nonantola Calcio, il mese di settembre è stato finora ricco di soddisfazioni: Nelle tre gare del Girone F di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria, infatti, per la società nonantolana, allenata questa stagione dalla bandiera del Modena Mauro Mayer, sono arrivati altrettanti successi, in due occasioni con ampio margine sugli avversari, che sono valsi la qualificazione al prossimo turno. Nella prima gara, vittoria per 2-1 contro il Gaggio. In seguito, 5-2 al Soccer Saliceta e, infine, 8-1 al S.Anna. Il direttore sportivo Antonio Salvioli commenta così, attraverso la pagina Facebook della società, gli ottimi risultati in Coppa Emilia Modena, in vista dell’esordio in campionato, domenica 19 settembre, contro Pioppe Calcio:

“Le tre vittorie in Coppa fanno piacere, ci godiamo il passaggio del turno. Faccio i complimenti ai ragazzi, che dopo un lungo periodo di inattività hanno dimostrato serietà e impegno. Ora testa e concentrazione al campionato, dove cercheremo di essere tra i protagonisti già da domenica nel primo impegno di una competizione che penso sarà lunga, dura e piena di insidie. I titoli dei giornali siano di stimolo, speriamo continuino a parlare di noi, vorrebbe dire che stiamo facendo bene. Ma ora non dobbiamo darci troppa importanza dato che siamo solo a settembre a inizio stagione. Mauro con la sua esperienza saprà motivare il gruppo nel modo giusto”.

Foto: pagina Facebook Pol Nonantola Calcio

