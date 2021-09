Porfiria Epatica Acuta: una mostra virtuale per conoscere la malattia

MODENA- L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, con la Medicina Interna del Policlinico di Modena, diretta dal professore Antonello Pietrangelo è Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e la Cura delle Porfirie: un gruppo di malattie rare dovute a un’alterazione dell’attività di uno degli enzimi che sintetizzano l’eme nel sangue, cioè una parte importante delle emoglobine.

Nella lotta a queste patologie, oltre alla ricerca di nuovi farmaci sempre più efficienti, è fondamentale la diagnosi sempre più precoce che si ottiene anche lavorando sulla consapevolezza e la conoscenza di queste patologie, da parte dei cittadini e dei medici.

In questa direzione è andata l’inaugurazione, lunedì 6 settembre, della mostra itinerante: Oltre il visibile. Suggestioni visive e racconti sulla Porfiria Epatica Acuta che sarà ospitata sino al 20 settembre nell’atrio del centrale del Policlinico, per far conoscere la patologia e favorire l’empatia con i pazienti, raccontandone le difficoltà quotidiane e il coraggio con cui affrontano la loro condizione.