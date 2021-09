San Felice, si cercano volontari per il Piedibus

SAN FELICE – Cercasi volontari per il Piedibus. L’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro anche quest’anno intende promuovere e organizzare il servizio Piedibus rivolto agli alunni della scuola primaria. Per poter attivare questo importante servizio c’è bisogno della preziosa e fondamentale collaborazione di adulti, genitori, nonni che si rendano disponibili a svolgere l’attività di accompagnatori volontari. Camminare tutti insieme a piedi verso la scuola, oltre ad avere una valenza ambientale (meno auto, meno ingorghi, più sicurezza e meno gas di scarico nei pressi del polo scolastico), è un’opportunità educativa per i bambini perché aiuta a sviluppare spirito di solidarietà e senso di appartenenza al territorio. L’intenzione è quella di attivare il Servizio Piedibus per la sola andata, tutti i giorni della settimana, a partire da lunedì 4 ottobre 2021. Questo sarà possibile soltanto se verrà raggiunto un numero adeguato di accompagnatori volontari. Per informazioni e iscrizioni: 0535/86320, e-mail: emanuela.sitta@comunesanfelice.net

