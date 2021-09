Si schianta con l’auto contro un albero: muore un uomo di 45 anni

REGGIO EMILIA-Un drammatico incidente stradale si è consumato nella notte di giovedì 9 settembre a Baiso, nel Reggiano.

La Fiat 500, condotta da un uomo di 45 residente a Baiso, stava percorrendo via Lucenta quando- per cause ancora da accertare- è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero.

Il 45enne, purtroppo, è morto sul colpo.

Oltre ai carabinieri, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

La Procura reggiana ha deciso di aprire un’inchiesta per chiarire la dinamica dello schianto.

Fonte: Ansa

