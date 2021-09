Vaccinazione in farmacia, il protocollo provinciale è già pronto

Sarà firmato entro la fine di questa settimana, si legge in un comunicato stampa diffuso dall’Ausl di Modena, il protocollo di intesa operativo tra Azienda USL di Modena e le rappresentanze delle farmacie territoriali Federfarma e Assofarm, in applicazione dell’accordo regionale finalizzato all’effettuazione della vaccinazione anti covid-19 in farmacia. Di seguito, il comunicato stampa diffuso dall’Azienda Usl di Modena:

“In risposta ad alcune notizie uscite sulla stampa, l’Ausl precisa che, come previsto dall’accordo regionale stesso, il protocollo operativo è già pronto e si attende, prima della firma, solo la sua presentazione alle farmacie, già prevista. Non corrisponde dunque al vero che manchi il protocollo e che il percorso sia in stand by, tutt’altro: in questi mesi si è lavorato, in piena sinergia tra Ausl e rappresentanze delle farmacie, per costruire un iter ottimale per i cittadini modenesi.

Le farmacie, ampiamente presenti sul territorio e quindi fruibili anche nelle zone meno prossime ai Punti vaccinali, potranno inoculare in piena sicurezza il vaccino ai cittadini che ne faranno richiesta. L’accordo locale garantisce, oltre alla presenza del professionista farmacista rigorosamente formato grazie a un corso teorico e a un corso pratico organizzato dall’Azienda USL presso i propri hub vaccinali, la possibilità di contattare un medico igienista esperto di vaccinazioni, che potrà essere sempre consultato, ad esempio in caso di dubbi sulla eleggibilità alla vaccinazione per un cittadino.

Tutto ciò nell’ottica di reciproca collaborazione che ha caratterizzato fin da subito l’attuazione locale dell’accordo sulle vaccinazioni siglato in Regione lo scorso agosto. Ultimati i passaggi necessari alla condivisione di un percorso sicuro e funzionale per il cittadino, la vaccinazione in farmacia è pronta a partire: per accedere alla vaccinazione sarà sufficiente compilare scheda anamnestica e consenso informato, reperibili sul sito Ausl (www.ausl.mo.it) o che i cittadini potranno ricevere in farmacia al momento della prenotazione. La scheda anamnestica sarà attentamente valutata con il farmacista al fine di garantire la sicurezza di chi deciderà di accedere alla vaccinazione tramite questo canale.

“Federfarma esprime piena soddisfazione per l’avvio di questa attività che pone le farmacie al servizio del cittadino e della collettività e più in generale nell’ambito del contrasto alla diffusione del coronavirus e quindi nell’ambito del controllo della pandemia – dichiara Silvana Casale, presidente Federfarma Modena – Le farmacie stanno raccogliendo le adesioni, quindi invitiamo tutti i cittadini che ancora non si siano vaccinati a presentarsi presso la propria farmacia di fiducia per effettuare la vaccinazione, che potrà essere eseguita già a partire dalla settimana prossima”.

“Per noi è fondamentale che i cittadini abbiano quante più strade possibili per accedere al vaccino – dichiara Silvana Borsari, coordinatrice provinciale della campagna di vaccinazione anti covid-19 – e sappiamo che le farmacie sono presidi fondamentali che ci hanno accompagnato fin da subito per tutte le fasi di prenotazione, ma soprattutto sono un luogo vicino al cittadino, dove si creano rapporti interpersonali forti, di fiducia, tra le persone e il ‘loro’ farmacista. E questa fiducia è sicuramente anche un canale di comunicazione con chi magari ancora non si è deciso alla vaccinazione. Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che non l’hanno ancora fatto: i dati della pandemia ci dicono che i vaccini funzionano – conclude Borsari – approfittate di tutti i canali offerti per accedere facilmente e in sicurezza alla vaccinazione, a partire da tutti i punti vaccinali della provincia dove dal primo ottobre sarà possibile senza prenotazione ”.