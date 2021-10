A Medolla un nuovo corso gratuito per diventare walking leader

MEDOLLA- Un corso gratuito per formare le guide dei gruppi con nozioni di primo soccorso, psicologia e benessere fisico.

Il corso- organizzato dal servizio Medicina dello Sport in collaborazione con il 118, Distretti sanitari e medici di medicina generale- saranno aperti a un massimo di 20 partecipanti.

A Medolla l’appuntamento è per sabato 23 ottobre, dalle 8.45 alle 17, all’Auditorium Centro Culturale (in via Genova 10/A).

E’ prevista anche una giornata di esercitazione pratica. Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Per partecipare al corso di formazione è necessario iscriversi scrivendo all’indirizzo a.confente@ausl.mo.it oppure s.cantuti@ausl.mo.it entro il 21 ottobre.

