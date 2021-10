Ballottaggio Finale Emilia, Palazzi: “Massima condivisione dei temi posti da Mattia Veronesi”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, al ballottaggio con Marco Poletti per un secondo mandato, interviene in merito ai 5 punti evidenziati nella giornata di ieri da Mattia Veronesi, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sconfitto al primo turno:

“Io do una risposta chiara e senza mezzi termini: tutti i 5 punti sono sempre stati parte del nostro programma amministrativo, alcuni dei quali concretamente affrontati:

1) il contrasto all’ampliamento della discarica utilizzando tutte le armi a nostra disposizione, legali e normative, oltre ad avere intrapreso la procedura di definizione del sito potenzialmente inquinato relativamente alla vecchia discarica

2) impegno urbanistico a sfruttare ed ottimizzare tutte le aree esistenti senza nessun ulteriore consumo del suolo.

3) la nostra posizione sulla cispadana è sempre stata irremovibile sulla realizzazione della strada a scorrimento veloce, continueremo a sollecitare la Regione che ha già il progetto e che sarebbe sufficiente finanziare con un esborso molto minore di risorse finanziarie rispetto alla costruzione dell’autostrada, molto impattante anche da un punto di vista ambientale

4) tutti gli affidamenti vengono esercitati attraverso le gare d’appalto e la CUC di Novellare seguendo scrupolosamente il codice degli appalti ed esercitando il principio di rotazione, proseguiremo su questa strada

5) le battaglie a difesa della nostra Comunità in tema di Sanità è risaputa fin da decenni, a difesa e potenziamento dell’ospedale di Mirandola, attraverso la realizzazione della Casa della Salute e migliori servizi sanitari, attraverso la spinta data alla Regione e la AUSL Modenese per la grave problematica della carenza dei medici di base specialmente su Massa.

C’è perfetta sintonia con il programma avanzato dal Candidato Mattia Veronesi, auspico anzi che in caso di ri-conferma si potrà inserire nell’esecutivo una persona di rilievo come lui che possa portare avanti insieme a me tutte i punti del programma”.