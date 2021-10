Ballottaggio Finale Emilia, Veronesi: “Non siamo in vendita, faremo opposizione costruttiva”

“Amici, leggo dai giornali e da Facebook l’ennesima proposta o voce che ci tira da una parte o dall’altra ormai da settimane. La nostra avventura è nata partendo dalla presa di coscienza della situazione attuale. A cui chi si è riempito la bocca di parole e politica negli ultimi anni ha contribuito a portarci. E nella quale nessuno di noi, nessuno di voi si, riconosce.

Da lì siamo partiti ed a lì restiamo. Non ci interessano accordi, disaccordi, sotterfugi o posti a sedere, perché per fortuna non abbiamo bisogno di uno stipendio politico per vivere e fare attività. E quindi mi sento di smentire categoricamente chi ci inserisce in una o nell’altra giunta. No. Noi non siamo in vendita.

Noi abbiamo provato a mettere al centro di un dibattito, che negli ultimi giorni è stato da stadio, ma stadio brutto, i temi. Questo è stato interpretato come un segale di voto a seconda della comodità. No. I cittadini finalesi hanno la testa sulle spalle, sanno scegliere in base alle proposte e noi non abbiamo intenzione di condizionarli.

Perché è proprio da questi atteggiamenti che ci siamo allontanati, è proprio da questa situazione che è nato il nostro progetto. Speravamo di esserci lasciati alle spalle cattiverie, tifo e slealtà. Evidentemente non è così. Noi faremo opposizione, costruttiva, seria, forte e matura, che su certi temi sarà maggioranza, su altri dialogo e battaglia su altri ancora. Perché è lì che i cittadini ci hanno messo, ed è da lì che partirà il secondo capitolo della nostra lunga storia. Buon voto, e buona fortuna ai contendenti. Ma soprattutto che vincano i cittadini finalesi.