Bus sovraffollati in orario scolastico, Seta: “Problemi nelle prime settimane, ora nessuna criticità”

Quello dei disagi nel trasporto pubblico locale in orario scolastico è un tema su cui si è molto dibattuto nelle ultime settimane. Diverse segnalazioni di sovraffollamento degli autobus in queste fasce di orario sono arrivate anche per quanto riguarda le tratte che coinvolgono la Bassa modenese, soprattutto nei primi giorni dopo l’inizio del nuovo anno scolastico. Intervenuto a proposito, nel corso della conferenza stampa con cui Seta ha presentato lo stato di avanzamento del proprio Piano di Investimento 2021-2023 e alcuni dei nuovi mezzi extraurbani acquistati, attraverso i quali ha compiuto un rinnovamento del proprio parco mezzi che proseguirà nel 2022, il presidente dell’azienda di trasporto pubblico locale, Antonio Nicolini, ha ammesso che qualche problema ci sia stato ad inizio anno scolastico, ma ha negato che attualmente vi siano criticità:

“Per quanto riguarda la situazione delle corse in orario scolastico, c’è stato un tavolo di coordinamento prefettizio. Nelle prime settimane dopo l’inizio dell’anno scolastico chiaramente qualche problema c’è stato, dovuto inevitabilmente alla novità anche per coloro che iniziavano la scuola per il primo anno, ma soprattutto, come avviene ogni anno, al necessario assestamento anche da parte degli istituti scolastici. Abbiamo avuto orari provvisori per qualche settimana. Oggi che anche la scuola è entrata a regime, complessivamente non riscontriamo situazioni di criticità tale per cui si evidenzino situazioni di effettivo sovraccarico”.