Seta rinnova i propri mezzi extraurbani: 42 nuovi bus Euro 6. Altri 34 entro la fine del 2021

Sostenibilità ambientale ed innovazione. Sono questi i temi su cui Seta ha puntato maggiormente, per cercare un rilancio in un settore, quello del trasporto pubblico locale, pesantemente danneggiato dalle restrizioni causate dalla pandemia. Rilancio che, nelle intenzioni dell’azienda, passa attraverso il Piano di Investimenti 2021-2023 (sostenuto per il 40% dalla Regione Emilia-Romagna, per il 30% dagli enti locali soci e per il restante 30% in autofinanziamento), di cui questa mattina il presidente di Seta, Antonio Nicolini e l’amministratore delegato Francesco Patrizi, insieme all’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini, e all‘assessora alla mobilità sostenibile del Comune di Modena, Alessandra Filippi, hanno presentato lo stato di avanzamento.

Il Piano di Investimenti 2021-2023 di Seta prevede lo stanziamento complessivo, considerando i tre bacini in cui opera l’azienda (Modena, Reggio Emilia e Piacenza) di oltre 70 milioni di euro (20 quelli a carico dell’azienda), per l’acquisto di 267 nuovi mezzi. Tra questi, 42 nuovi bus extraurbani diesel Euro 6, immatricolati nel 2021 (altri 34 arriveranno entro la fine dell’anno, per complessivi 76 mezzi, di cui 35 destinati al bacino modenese), alcuni dei quali saranno operativi anche nelle tratte della Bassa modenese. La necessità di “svecchiare” il parco mezzi è confermata dall’età media della flotta automobilistica di Seta, che attualmente è di 12,7 anni. Attraverso l’acquisto dei nuovi mezzi, l’età media passerà a 9,3 anni, anche grazie alla contemporanea dismissione di bus ormai obsoleti: 150 mezzi euro 2, 70 mezzi Euro 3 e 50 bus a Gpl. Nel corso della conferenza stampa odierna, sono stati presentati dieci esemplari dei 42 nuovi bus extraurbani acquistati da Seta:

La conferenza stampa è stata anche occasione per il presidente di Seta, Antonio Nicolini, per fare il punto della situazione anche su temi di attualità come bus affollati negli orari scolastici e difficoltà causate, nel trasporto pubblico locale, dall’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro, in vigore dallo scorso 15 ottobre:

“La situazione pandemica ha condizionato molto il trasporto pubblico. Come azienda, abbiamo certamente risentito di provvedimenti come lockdown, riduzioni di capienza sui mezzi e riprogrammazione delle corse in funzione delle riaperture scolastiche. Nell’ultimo anno e mezzo, queste limitazioni hanno costretto Seta ad uno sforzo organizzativo importante. Siamo tuttora al lavoro per recuperare gli utenti che abbiamo “perso per strada” in questo periodo. Registriamo ancora, nei numeri, una flessione rispetto alla situazione pre-Covid. Per quanto riguarda l’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro, la situazione sui nostri mezzi è regolare. Abbiamo avuto riunioni con prefetto ed enti locali e abbiamo attivato una procedura che ha consentito al personale non in possesso di Green Pass di potercelo comunicare per tempo. In questo modo, non ci siamo fatti cogliere impreparati. Per quanto riguarda la situazione delle corse in orario scolastico, invece, c’è stato un tavolo di coordinamento prefettizio. Nelle prime settimane dopo l’inizio dell’anno scolastico, chiaramente qualche problema c’è stato, dovuto inevitabilmente alla novità anche per coloro che iniziavano la scuola per il primo anno, ma soprattutto, come avviene ogni anno, per il necessario assestamento anche da parte degli istituti scolastici. Abbiamo avuto orari provvisori per qualche settimana. Oggi che anche la scuola è entrata a regime, complessivamente non riscontriamo situazioni di criticità tale per cui si evidenzino situazioni di effettivo sovraccarico”.

Oltre ai mezzi già arrivati e in arrivo nel 2021, entro la prima metà del 2022 – ha inoltre annunciato il presidente Nicolini – saranno consegnati altri 68 nuovi autobus. Nei prossimi lotti sono previsti mezzi esclusivamente alimentati a metano, nella versione CNG mild hybrid per i servizi urbani e nella modalità LNG per quelli extraurbani (ciò porterà ad un ampliamento del distributore interno di metano nel deposito di Modena). La flotta urbana di Modena si è, invece, rinnovata ad inizio 2021, grazie all’entrata in servizio di 8 nuovi filobus Solaris, modello Trollino full electric. Nei nuovi mezzi acquistati da Seta, ricorda l’amministratore delegato Francesco Patrizi, sono presenti contapasseggeri, sistemi di videosorveglianza, rete wifi (sui mezzi urbani), sistemi di ricircolo dell’aria, sistemi antincendio e di diagnostica di bordo. Questa settimana, è, inoltre atteso dal cda di Seta il via libera per l’acquisto di ulteriori due nuovi filobus Solaris Trollino. Sempre per quanto riguarda i mezzi urbani, inoltre, dal 1° ottobre, dopo la sperimentazione avvenuta nel periodo estivo, Seta offre la possibilità di pagare la corsa a bordo del bus anche utilizzando bancomat e carte di credito.

