Calcio, Eccellenza: in 10 contro 11, il San Felice conquista il primo punto in campionato

SAN FELICE – Dopo tre sconfitte consecutive, nonostante l’espulsione di capitan L. Stabellini in avvio di ripresa, il San Felice conquista, davanti al proprio pubblico, il primo punto stagionale nel Girone B di Eccellenza, contro il Medicina Fossatone (1-1). Gli uomini di mister Rossi passano subito in vantaggio in avvio di gara, con la rete di Costa, che, al 5′, calcia dalla distanza e coglie impreparato il portiere ospite Palermo. Nonostante lo svantaggio, però, sono gli ospiti a fare la partita per tutto il primo tempo e a rendersi pericolosi in più occasioni con Ferretti, al quale viene anche annullata una rete per fallo di un suo compagno sul portiere di casa Nutricato. Il pareggio del Medicina Fossatone arriva al 25′, quando su azione da corner, Caidi riesce ad insaccare, firmando l’1-1. In avvio di ripresa, come detto, il San Felice rimane in dieci, a causa del doppio giallo nel giro di pochi minuti rimediato da capitan L. Stabellini. In vantaggio di un uomo, è il Medicina Fossatone a spingere maggiormente alla ricerca della rete del 2-1, ma nel recupero, dopo una traversa colpita di testa dal solito Ferretti, è il San Felice a sfiorare la rete che sarebbe valsa la clamorosa vittoria: il subentrato Acanfora colpisce di testa dall’interno dell’area, ma l’estremo difensore ospite si supera e devia in corner.

Il tabellino:

San Felice – Medicina Fossatone 1-1

Reti: 5′ Costa (SF), 25′ Caidi (M).

San Felice: Nutricato, De Battisti, Malavasi (52′ Haddaji), Gasparini, Roccato, Ambrosini, Costa, Gjeci (65′ Facchini), El Gourche (59′ Acanfora), L. Stabellini, Manfredini. A disposizione: E. Stabellini, Macchia, Molossi, Campedelli. All.: Rossi

Medicina Fossatone: Palermo, Alpi (65′ Commissari), Dradi, Calegari, Malo (65′ Pugni), Caidi, Randi (77′ Savini), Bolelli (72′ Garelli), Ferretti, Selleri, Sabbatani. A disposizione: Santopolo, Lazzarini, Pirro, Burzi, Castagnini. All.: Raccagni.

Arbitro: Sig. Fantinati di Ferrara. Assistenti: Sig. Pascale – Sig. Masciello.

Note: Ammoniti: Nutricato (SF), Malavasi (SF), El Gourche (SF), Alpi (M), Calegari (M), Ferretti (M). Espulso al 55′ L. Stabellini (SF) per doppia ammonizione.

Eccellenza, Girone B, risultati giornata 5:

Sabato 9 ottobre

Granamica – S. Agostino 1-2

Domenica 10 ottobre

Castelvetro Calcio – Castenaso Calcio 4-3

Copparese – Anzolavino Calcio 1-1

Corticella – Masi Torello Voghiera 3-2

San Felice – Medicina Fossatone 1-1

Vignolese 1907 – Vadese Sole Luna 4-0

Virtus Castelfranco – Argentana 6-0

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 13

Virtus Castelfranco 10

S. Agostino 10

Vadese Sole Luna 10

Castelvetro Calcio 10

Masi Torello Voghiera 9

Castenaso Calcio 7

Vignolese 1907 7

Anzolavino Calcio 6

Medicina Fossatone 5

Granamica 4

Copparese 2*

San Felice 1*

Argentana -1

*una partita in meno

