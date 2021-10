Calcio, Eccellenza: prima vittoria per il San Felice nel recupero contro la Copparese

SAN FELICE – Nel recupero della seconda giornata del Girone B del campionato di Eccellenza, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 19 settembre, quando, a causa del focolaio di Coronavirus rilevato nel gruppo-squadra, la gara contro la Copparese era stata rinviata, il San Felice ha trovato la prima vittoria in campionato, battendo per 2-0, in casa, la formazione ferrarese. A decidere il match, sono state due reti arrivate a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Nel recupero della prima frazione di gioco, infatti, è andato in rete Haddaji, mentre al primo minuto della ripresa è stato Manfredini a firmare il gol del definitivo 2-0. La formazione di mister Rossi, aggancia, così, proprio la Copparese e il Granamica a quota 5 punti in classifica, in vista della difficile trasferta sul campo del S. Agostino, in programma domenica.

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 17

S. Agostino 14

Masi Torello Voghiera 13

Virtus Castelfranco 13

Castelvetro Calcio 13

Castenaso Calcio 11

Vignolese 1907 11

Vadese Sole Luna 10

Medicina Fossatone 9

Anzolavino Calcio 7

Granamica 5

San Felice 5

Copparese 5

Argentana 0

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017