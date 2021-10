Calcio, Eccellenza: San Felice impegnato in trasferta sul campo del Masi Torello Voghiera

Dopo aver trovato, in inferiorità numerica per gran parte della ripresa, il primo punto stagionale, in casa contro il Medicina Fossatone (1-1), per il San Felice è tempo di tornare in campo per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, Girone B. Ad attendere la formazione di mister Rossi, impegnata in trasferta, ci sarà il Masi Torello Voghiera, attualmente sesto in classifica a quota 9 punti.

Eccellenza, Girone B, calendario giornata 6:

Sabato 16 ottobre, ore 20.30:

Castenaso Calcio – Virtus Castelfranco

Domenica 17 ottobre, ore 15.30:

Anzolavino Calcio – Castelvetro Calcio

Argentana – Vignolese 1907

Masi Torello Voghiera – San Felice

Medicina Fossatone – Granamica

S. Agostino – Copparese

Vadese Sole Luna – Corticella

Eccellenza, Girone B, classifica:

Corticella 13

Virtus Castelfranco 10

S. Agostino 10

Vadese Sole Luna 10

Castelvetro Calcio 10

Masi Torello Voghiera 9

Castenaso Calcio 7

Vignolese 1907 7

Anzolavino Calcio 6

Medicina Fossatone 5

Granamica 4

Copparese 2*

San Felice 1*

Argentana -1

*una partita in meno

