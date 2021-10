Calcio, Modenese. Mister Fontana: “Creiamo tante occasioni, ma concediamo troppo”

L’allenatore della Modenese Mirco Fontana, in seguito al terzo pareggio consecutivo in campionato e in vista della trasferta sul campo del Felino, ha analizzato così la situazione:

“C’è rammarico per la gara di domenica, perché eravamo in vantaggio di due gol. Siamo partiti molto bene e nella prima mezz’ora abbiamo avuto le occasioni per segnarne anche di più. Purtroppo, come accade da inizio campionato, subiamo gol in maniera abbastanza ingenua. Nel secondo tempo, abbiamo preso gol in ripartenza e poi la gara è stata equilibrata, anche se abbiamo avuto due occasioni per vincere. E’ strano che una squadra che fa tre pareggi sia il miglior attacco e la peggior difesa del campionato. Riusciamo a trovare bene la via del gol, creando tante occasioni, ma allo stesso tempo concediamo troppo in fase difensiva. Non è solo un problema di reparto, ma di equilibrio di squadra che dobbiamo migliorare. Felino? E’ una squadra che ha qualità individuali importanti. Non sarà una partita facile, ma in tutto il campionato non esistono gare semplici e saranno tutte battaglie. Stiamo lavorando per farci trovare pronti, ben consapevoli che sarà una trasferta complicata”.