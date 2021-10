Calcio, Promozione: anticipo serale per la Virtus Camposanto, riposa La Pieve Nonantola

Toccherà alla Virtus Camposanto aprire la sesta giornata del Girone C di Promozione, con la trasferta sul campo del Persiceto 85 ultimo in classifica a quota un punto. La formazione camposantese cercherà, dunque, il riscatto nell’anticipo del sabato sera (ore 20.30) dopo due sconfitte consecutive contro Polinago e Castelnuovo. Riposa, invece, dopo il ko contro il Polinago dell’ultimo turno, la capolista La Pieve Nonantola, che rischia di subire il sorpasso in classifica proprio ad opera della formazione modenese, impegnata in casa contro il Fiorano. Derby della Bassa modenese, invece, tra Quarantolese e Cavezzo. Gli ospiti proveranno a vincere per rimanere nelle zone alte della classifica, mentre i padroni di casa, dopo un’ottima partenza, hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre gare. La Solierese, infine, dopo due pesanti ko per 4-0 contro Ganaceto e Casumaro, proverà ad invertire la rotta in casa contro l’Atletico Spm.

Promozione, Girone C, calendario giornata 6:

Sabato 16 ottobre, ore 20.30:

Persiceto 85 – Virtus Camposanto

Domenica 17 ottobre, ore 15.30:

Castelnuovo – Casumaro

Ganaceto – Centese

Polinago – Fiorano

Quarantolese – Cavezzo

Solierese – Atletico Spm

Riposa: La Pieve Nonantola

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 12

Polinago 10

Cavezzo 9*

Ganaceto 9*

Castelnuovo 9

Casumaro 7

Atletico Spm Calcio 7

Quarantolese 7

Virtus Camposanto 6

Solierese 4*

Fiorano 3*

Centese Calcio 2*

Persiceto 85 1

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017