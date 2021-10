Calcio, Promozione: cade La Pieve Nonantola, goleada del Cavezzo

Si sono disputate nel pomeriggio odierno le gare della quinta giornata del Girone C di Promozione.

La capolista La Pieve Nonantola, ancora in vetta in solitaria a quota 12 punti, è caduta in casa contro il Polinago, rimediando così la prima sconfitta in campionato (2-0), dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia “Minetti”, avvenuta mercoledì scorso per mano del Castellarano. A decidere la gara, giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre, le reti nella ripresa di Bernardo (67′) e Mediani (82′). Dopo un primo tempo equilibrato, in cui La Pieve ha sprecato alcune potenziali occasioni con Rizzo che al 19’, si è involato verso la porta avversaria ma è stato fermato dal portiere ospite Brambilla in uscita bassa e al 31’ ha seminato il panico nella difesa ospite e ha scaricato il sinistro verso la porta difesa da Brambilla, mancando il bersaglio per un soffio, nella ripresa il Polinago ha legittimato il doppio vantaggio.

Il Cavezzo si è, invece, riscattato dopo la sconfitta della scorsa settimana proprio sul campo della Pieve, battendo 6-0 il Persiceto 85, in un match senza storia, deciso dalla tripletta di Balugani e dalle reti di El Madi, Gualdi e Tonini. Gli uomini di mister Cantaroni si portano dunque a al terzo posto in classifica, agganciando il Ganaceto a quota 9 punti.

Brutte sconfitte, invece, per Solierese, Quarantolese e Virtus Camposanto, che hanno perso rispettivamente 4-0 in casa del Casumaro, 2-0 contro il Fiorano e 2-3 contro il Castelnuovo. Per la Solierese si tratta del secondo 4-0 consecutivo, dopo quello rimediato la settimana scorsa contro il Ganaceto. La Quarantolese cede 2-0 contro un Fiorano che ottiene così i suoi primi punti stagionali. I gialloblu provano a rendersi pericolosi in avvio di gara con Bortolazzi che si presenta a tu per tu col portiere di casa, che però respinge la conclusione. Nella ripresa, arrivano le reti di Messori (58′) e Fabbri (76′), che firmano il 2-0 definitivo. La Virtus Camposanto, invece, dopo essere andata sotto in casa già al 3′, pareggia tre minuti dopo con Manfredini. Al 20′ 2-1 del Castelnuovo, che si porta poi sul doppio vantaggio nella ripresa. Nel finale, accorcia Tammaro su rigore, ma non basta per trovare il pareggio (3-2).

Promozione, Girone C, risultati giornata 5:

Sabato 9 ottobre:

Atletico Smp Calcio – Ganaceto 2-1

Domenica 10 ottobre:

Casumaro – Solierese 4-0

Cavezzo – Persiceto 85 6-0

Fiorano – Quarantolese 2-0 (58’ Messori 76’ Fabbri)

Fiorano: Antonioni Ficarelli Fabbri Altariva (77’ Cataldo) Naska (45’ Zykaj) Canalini (C) Dapoto Torlai (77’ Vaccari) Messori (85’ Sula) Feninno Angelillis (77’ Dema). A disp. Pagliani Zykaj Cataldo Vaccari Caselli Runaj Francioso Sula Dema. All. Fava

Quarantolese: Giovanelli, Pisa (84’ Brandoli), Brondolin, Mari, Muracchini (C), Gobbi, Cavicchioli (84’ Bazzani), Bortolazzi (65’ Pagano), Gozzi (65’ Marinella), Pedrazzoli, Ferrari. A disp. Pivanti, Brandoli, Barbalaco, Pagano, Buhusanu, Cafiero, Marinella, Bazzani, Grillenzoni. All. Molinari

Ammoniti: Bortolazzi, Pisa, Muracchini, Altariva, Torlai

La Pieve Nonantola – Polinago 0-2 (67′ Bernardo, 82′ Mediani)

La Pieve: Ortensi, Tudini, Diallo, Sghedoni, Ruopolo, Erihioui (65’ Napoletano), Monaco (12’ Serafini), Ferrari (65’ Natali), Cheli, Lupusor, Rizzo (78’ Mannu). A disp.: Borghi, Generali, Marra, Guerzoni, Modica. Allenatore: Andrea Barbi

Polinago: Brambilla, Berdaj (88’ El Hanki), Ashong, Ori, Puglia, Facchini, Bellei (81’ Mastroleo), Rosi (66’ Alfieri), Bernardo (75’ Opoku), Nadiri, Giannotti (66’ Mediani). A disp.: Mazzanti, Bosi, Bortolani, Mele. Allenatore: Davide Fraccaro

Arbitro: sig. Mattia Siviero di Finale Emilia. Assistenti: sig. N. Reggiani, sig. A.L. Donniacono

Note: Ammoniti: Berdaj (P), Facchini (P), Tudini (L), Natali (L), Ruopolo (L)

Virtus Camposanto – Castelnuovo 2-3

Riposa: Centese

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 12

Polinago 10

Cavezzo 9*

Ganaceto 9*

Castelnuovo 9

Casumaro 7

Atletico Spm Calcio 7

Quarantolese 7

Virtus Camposanto 6

Solierese 4*

Fiorano 3*

Centese Calcio 2*

Persiceto 85 1

*una partita in meno

