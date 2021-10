Calcio, Promozione: il Cavezzo punta alla vetta nell’anticipo contro la Solierese. La Pieve Nonantola ospita il Persiceto 85

Tornano in campo sabato 23 e domenica 24 ottobre le squadre del Girone C di Promozione, per la settima giornata di campionato. Nell’anticipo di sabato, che si giocherà alle ore 15, il Cavezzo proverà a portarsi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa delle gare di La Pieve Nonantola, Castelnuovo e Polinago, nella gara contro una Solierese che ha interrotto il proprio momento negativo, battendo 1-0 l’Atletico Spm Calcio nell’ultimo turno, in cui il Cavezzo ha, invece, pareggiato sul campo della Quarantolese. La Pieve Nonantola, al momento capolista solitaria, nonostante la sconfitta nell’ultima gara giocata contro il Polinago e il turno di riposo di domenica scorsa, ospiterà il Persiceto 85, ultimo in classifica, a quota un punto. Impegno casalingo anche per la Virtus Camposanto, reduce da una vittoria per 3-1 proprio sul campo della formazione bolognese, che affronterà un Ganaceto che ha raccolto un solo punto nelle ultime due gare, dopo un ottimo inizio di campionato. Difficile trasferta, infine, per la Quarantolese, che scenderà in campo contro il Polinago terzo in classifica.

Promozione, Girone C, calendario giornata 7:

Sabato 23 ottobre, ore 15:

Cavezzo – Solierese

Domenica 24 ottobre, ore 15.30:

Casumaro – Centese Calcio

Fiorano – Castelnuovo

La Pieve Nonantola – Persiceto 85

Polinago – Quarantolese

Virtus Camposanto – Ganaceto

Riposa: Atletico Spm Calcio

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 12*

Castelnuovo 12

Polinago 11

Cavezzo 10*

Ganaceto 10*

Virtus Camposanto 9

Quarantolese 8

Solierese 7*

Casumaro 7

Atletico Spm Calcio 7

Fiorano 4*

Centese Calcio 3*

Persiceto 85 1

*una partita in meno

