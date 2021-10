Calcio, Promozione: La Pieve Nonantola supera 2-1 il Cavezzo e resta a punteggio pieno

NONANTOLA – Continua il momento d’oro per La Pieve Nonantola, che, in casa, supera in uno scontro diretto nelle zone alte della classifica, il Cavezzo, e rimane così in testa alla classifica nel Girone C di Promozione, a punteggio pieno, dopo quattro giornate. Gli uomini di mister Barbi si impongono meritatamente per 2-1, grazie alle reti nella ripresa di Cheli e Rizzo. Per il Cavezzo, a segno nel finale Guidetti, ma non basta per evitare la prima sconfitta stagionale in campionato. Gli uomini di mister Cantaroni rimangono così, fermi a quota 6 punti in classifica

La Pieve spinge fin dall’inizio: al 15’, cross di Diallo dalla sinistra verso il centro, ci prova Cheli di testa ma palla che termina alta sopra la traversa. Al 21’, bella azione di Rizzo sulla sinistra, che effettua il cross verso il centro ma nessuno dei suoi riesce a deviare verso la porta. Al 24’, prova la conclusione Cheli, all’altezza del dischetto del calcio di rigore, ma il suo tiro è troppo debole e Schiuma blocca a terra. Al 27’, tiro da fuori di Lupusor, Schiuma para. Al 35’, si affaccia in avanti il Cavezzo: El Madi si gira in area e conclude da ottima posizione ma Diallo interviene e libera. Al 43’, episodio dubbio in area del Cavezzo: Rizzo viene atterrato da Ristori ma per il direttore di gara E. Ahmed di Bologna è tutto regolare.

Nel secondo tempo parte subito forte La Pieve, al 46’ tiro da fuori di Lupusor ma Schiuma, in tuffo, riesce a respingere. Al 55’, punizione di Diallo dal limite, Schiuma salva in due tempi. Al 63’, gli uomini di mister Barbi passano in vantaggio: Cheli conclude da posizione defilata dalla destra e palla che termina in fondo alla rete con il possibile tocco del difensore ospite Sentieri. Al 65’, è Tudini ad andare vicino al raddoppio con un tiro da poco dentro l’area ma palla che finisce sul palo. Al 68’, calcio di punizione di Guidetti, palla che esce di poco sopra la traversa. Al 74’, arriva il 2-0 della Pieve con una rete stupenda di Rizzo che, dal limite, conclude con l’esterno destro e palla che si insacca alla destra di Schiuma. Al minuto 87, però, accorcia le distanze il Cavezzo con Guidetti che tira da due passi e supera Ortensi. Al 91′, colpo di testa di Guidetti dal cross da calcio d’angolo, palla che termina alta.

Il tabellino:

La Pieve Nonantola – Cavezzo 2-1

Reti: 63’ Cheli (L), 74’ Rizzo (L), 87’ Guidetti (C)

La Pieve: Ortensi, Tudini, Diallo, Sghedoni, Ruopolo, Modica (41’ Monaco), Erihioui (83’ Serafini), Ferrari (63’ Natali), Cheli, Lupusor (76’ Generali), Rizzo (78’ Napoletano). A disp.: Bretta, Mannu, Marra, Guerzoni. Allenatore: Andrea Barbi

Cavezzo: Schiuma, Ronzoni, Saracino, Fuseini (46’ Guidetti), Sentieri, Ristori (78’ Perugini), Tosse (81’ Tonini), Algeri (83’ Casari), El Madi, Gualdi, Balugani (70’ Vena). A disp.: Speri, Guizzardi, Persino. Allenatore: Roberto Cantaroni

Arbitro: sig. Envar Ahmed di Bologna. Assistenti: sig. P. Borrelli, sig. S. Sciotti

Note: Ammoniti: Ristori (C), Rizzo (L), Saracino (C)

