Calcio, Promozione: un punto per la Quarantolese, brutti ko per Solierese e V. Camposanto

Nel quarto turno del Girone C di Promozione, brutte sconfitte per Virtus Camposanto e Solierese. La Virtus Camposanto, infatti, cade 3-0 sul campo del Polinago: a decidere la gara, le reti di Puglia nel primo tempo e Bernardo e Facchini nella ripresa. Pesante stop casalingo, invece, per la Solierese, che viene sconfitta per 4-0 dal Ganaceto e rima e ferma a quota 4 punti in classifica. Sale a quota 7, invece, la Quarantolese, che conquista un punto, in casa, contro il Casumaro (2-2). Tutti nella ripresa i gol: ospiti avanti con Vinci, la Quarantolese risponde con Pedrazzoli su calcio di rigore e si porta in vantaggio nel finale con Cavicchioli, ma due minuti più tardi il Casumaro trova il 2-2 con Testoni. Continua, invece, la marcia della Pieve Nonantola, che supera per 2-1 il Cavezzo e rimane così a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Promozione, Girone C, risultati giornata 4:

Castelnuovo – Centese Calcio 3-2

La Pieve Nonantola – Cavezzo 2-1

Persiceto 85 – Atletico Spm Calcio 1-2

Polinago – V. Camposanto 3-0

Quarantolese – Casumaro 2-2

Solierese – Ganaceto 0-4

Riposa: Fiorano

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 12

Ganaceto 9 *

Polinago 7

Quarantolese 7

Cavezzo 6 *

Castelnuovo 6

Virtus Camposanto 6

Solierese 4 *

Casumaro 4

Atletico Spm Calcio 4

Centese Calcio 2

Persiceto 85 1

Fiorano 0 *

*una partita in meno

