Calcio, Promozione: la Solierese rimonta nel finale la V. Camposanto, ok La Pieve Nonantola

Si sono disputate tra sabato 30 e domenica 31 ottobre le gare dell’ottava giornata di campionato del Girone C di Promozione. Nell’anticipo del sabato pomeriggio, La Pieve Nonantola ha allungato in testa alla classifica, battendo, in trasferta, la Quarantolese col punteggio di 1-0. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, i granata escono alla distanza e trovano il gol partita nella ripresa, al 61′, con Rizzo, che insacca direttamente da calcio di punizione. Alle spalle della Pieve capolista, Il Ganaceto supera 3-2 il Casumaro e rimane a -2 dalla vetta. Non vanno oltre il pareggio, invece, Castelnuovo e Cavezzo (3-3): dopo un primo tempo a reti inviolate, gli uomini di mister Cantaroni vanno sul doppio vantaggio a inizio ripresa con le reti di Balugani ed El Madi, ma si fanno riprendere da Nadini e Fontanesi. Al 90′, il Cavezzo trova il nuovo vantaggio su rigore con Guidetti, ma nel recupero arriva la doccia fredda: ancora Nadini firma la rete del definitivo 3-3. Pareggio in rimonta, invece, per la Solierese, che, allo stadio “Stefanini”, ospitava la Virtus Camposanto. Nella prima frazione di gioco, meglio gli ospiti, che passano in vantaggio al 31′, su rigore, con Tammaro. Nella ripresa, la Solierese spinge alla ricerca del pareggio, ma al 76′, su errore in disimpegno del portiere di casa Carpi, Manfredini a porta vuota può segnare la rete del 2-0 per la Virtus Camposanto. La rete sembra mettere la parola fine alle speranze di rimonta della Solierese, che, però, è brava a non demordere e rimanere in partita. Al 79′, infatti, su rigore conquistato da Cuoghi, Beqiraj, che aveva colpito una traversa nella prima frazione di gioco con un tiro dalla distanza, fa 1-2. Due minuti più tardi, i padroni di casa completano l’incredibile rimonta: il neoentrato Sphjati approfitta di un cross dalla sinistra per battere di testa il portiere della Virtus Camposanto Xhoxha e firmare la rete del definitivo 2-2.

Promozione, Girone C, risultati giornata 8:

Sabato 30 ottobre:

Quarantolese – La Pieve Nonantola 0-1 (61′ Rizzo)

Quarantolese: Giovanelli, Mari, Brondolin, Bortolazzi, Pisa, Gobbi (21’ Akari), Cavicchioli, Pagano (60’ Brandoli), Gozzi, Pedrazzoli, Ferrari (83’ Marinella). A disp. Pivanti, Barbalaco, Brandoli, Akari, Merighi, Cafiero, Bazzani, Marinella, Grillenzoni. All. Molinari

La Pieve Nonantola: Ortensi Tudini Diallo Sghedoni Ruopolo (C) (65’ Natali) Mannu Erihioui Ferrari Cheli Lupusur Rizzo. A disp. Borghi Marra Generali Natali Guerzoni Teofilo Napoletano Modica Azzouzi. All. Barbi

Ammoniti Ferrari Erihioui

Domenica 31 ottobre:

Castelnuovo – Cavezzo 3-3 (Balugani (Cav), El Madi (Cav), Nadini (Cas), Fontanesi (Cas), rig. Guidetti (Cav), Nadini (Cas))

Centese Calcio – Atletico Spm Calcio 2-3

Ganaceto – Casumaro 3-2

Persiceto 85 – Fiorano 1-1

Solierese – Virtus Camposanto 2-2 (31′ rig. Tammaro (V), 76′ Manfredini (V), 79′ rig Beqiraj (S), 81′ Sphjati (S))

Solierese: Carpi, Paradisi, Cuoghi (89′ Luppi), Beqiraj, Barrasso, Saracino, Mariani (57′ Luglio), Signorino, Piccolo (57′ Sphjati), Quitadamo (68′ Teodosio), Biagioni (80′ Tulipano). A disposizione: Schena, Montorsi, Manicardi, Casarini. Allenatore: Denis Giannerini.

Virtus Camposanto: Xhoxha, Sgarbi (89′ Bonfiglioli), Boschetto, Mensah, Pignatti, Pecorari, Vero (57′ Baetta), Lugli, Manfredini (84′ Davordzie), Calanca (75′ De Rosa), Tammaro (68′ Salatiello). A disposizione: Bergonzoni, Giovanardi. Bianchini, Luppi. Allenatore: Gianluca Luppi

Ammoniti: Barrasso (S), Quitadamo (S), Luglio (S), Pignatti (V).

Riposa: Polinago

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 18*

Ganaceto 16*

Cavezzo 14*

Castelnuovo 13

Polinago 11*

Quarantolese 11

Atletico Spm Calcio 10*

Virtus Camposanto 10

Fiorano 8*

Solierese 8*

Casumaro 8

Centese Calcio 4*

Persiceto 85 2

*una partita in meno

