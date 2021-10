Calcio, Seconda Categoria: 11 gol tra Pol. Nonantola e Crespo Calcio. Bene Folgore Mirandola e Vis San Prospero

Spettacolo ed emozioni a Nonantola, nella terza giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone G): la Pol. Nonantola, infatti, ha superato il Crespo Calcio per 6-5 in una gara ricca di gol e dal risultato pirotecnico. Per i padroni di casa, che rimangono, con questo risultato, a punteggio pieno in testa alla classifica, a segno Richeldi (doppietta), Guastalli, Sirotti (doppietta) e Mamadou. Per gli ospiti, in rete Ben Rejeb (doppietta) e Doti (tripletta).

Nel Girone E, invece, successi importanti per Folgore Mirandola e Vis San Prospero, che superano, rispettivamente, Villa d’Oro in casa (1-0, rete di Bavieri) e Novellara Sportiva in trasferta (3-1, rete di Bianchi e doppietta di Lamore). Per la Folgore si tratta del secondo successo consecutivo, che la issa a quota 6 punti in classifica, mentre la Vis San Prospero torna alla vittoria dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana, proprio contro la compagine mirandolese. Ancora un ko (il terzo consecutivo), invece, per la Sanmartinese, che esce sconfitta per 3-2 dal campo del Cabassi Union Carpi: gli ospiti, in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Negrelli e Giannnetto, si fanno rimontare nella ripresa dai padroni di casa. 4-2, infine, per il Rivara, che trova il primo successo stagionale in campionato contro la Pol. Solarese (qui la cronaca del match).

Nel Girone L, infine, pareggio a reti inviolate per lo Junior Finale sul campo della Sorgente. Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, dunque, la squadra finalese con il punto guadagnato sale a quota 4 in classifica.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 4:

4 Ville APS – San Paolo 1-0

Cabassi Union Carpi – Sanmartinese 3-2

Campogalliano – Carpine 1954 1-0

Daino Santa Croce – Baracca Beach 1-1

Folgore Mirandola – Villa d’Oro 1-0

Novellara Sportiva – Vis San Prospero 1-3

Rivara – Polisportiva Solarese 4-2

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Daino Santa Croce 7

Novellara Sportiva 6

Vis San Prospero 6

Cabassi Union Carpi 6

Polisportiva Solarese 6

Folgore Mirandola 6

Campogalliano 6

Baracca Beach 4

Rivara 3

4 Ville APS 3

Carpine 1954 3

San Paolo 0

Sanmartinese 0

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 3:

Calcara Samoggia – Pioppe Calcio 0-2

Maranese – Bazzanese Calcio 1923 3-2

Monte San Pietro – Appennino 2000 2-4

Nonantola Calcio – Crespo Calcio 6-5

Piumazzo 1970 – Gaggio 0-4

Ponte Ronca – S. Anna 4-0

Zocca – United Montefredente 1-5

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola Calcio 9

Gaggio 7

Appennino 2000 7

United Montefredente 6

Pioppe Calcio 6

S. Anna 6

Ponte Ronca 4

Crespo Calcio 4

Maranese 3

Monte San Pietro 3

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Piumazzo 1970 1

Calcara Samoggia 0

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 3:

Barco – Filo 1-7

Dogatese – Amici di Stefano 2017 2-3

Ostellatese – Santa Maria Codifiume 6-1

Ricci Francesco – Bondeno Calcio 0-2

Sorgente – Junior Finale 0-0

Traghetto Molinella – Laghese 2-2

Riposa: Nuova Codigorese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 9

Filo 6*

Ostellatese 6*

Santa Maria Codifiume 6

Junior Finale 4*

Sorgente 4

Nuova Codigorese 3*

Ricci Francesco 3*

Amici di Stefano 2017 3

Laghese 1*

Traghetto Molinella 1

Barco 0*

Dogatese 0

*una partita in meno

