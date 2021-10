Calcio, Seconda Categoria: primo successo in campionato per il Rivara: 4-2 contro la Pol. Solarese

RIVARA – Dopo due sconfitte consecutive contro Carpine e Villa d’Oro, nella terza giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone E (da calendario sarebbe la quarta, ma la prima si recupererà il 6 ottobre), il Rivara trova il primo successo contro la Pol. Solarese (4-2) e porta a casa i 3 punti, in una gara ricca di gol e combattuta da entrambe le squadre (qui gli altri risultati e la classifica del Girone E).

Parte subito forte al 4’ il Rivara: Malagoli R, con un gran passaggio, serve El Marjani, che passa di prima a Golinelli in area, ma Gallerani arriva prima. Al 10’, i padroni di casa passano in vantaggio con Pradella, su assist di Golinelli che vede libero in area il compagno di squadra. Spinge ancora il Rivara: Tassinari si incarica di battere una punizione dal limite, la difesa ospite cerca di respingere ma Rinieri fa autogol: 2-0. Poi esce la Pol. Solarese: Sala prova a sorprendere Pivanti su punizione ma la palla è fuori. Al 29′, ancora Rivara: Malagoli M. con un bellissimo passaggio filtrante, vede Pradella libero che va verso l’area e segna il 3-0. I padroni di casa non tirano i remi in barca nonostante il vantaggio: Quarta R. Prova lanciare Pradella che di prima crossa per Golinelli, ma Gallerani la fa sua e finisce così il primo tempo.

In avvio di ripresa, cambi per la Pol. Solarese, che non molla: al 49’ Diazzi approfitta di un errore difensivo e prova la conclusione, ma tira fuori. Al 56’, Russo passa a Diazzi che si infila in area e non sbaglia, e segna il 3-1. Gli ospiti ci credono e ci provano ancora con Diazzi che, al 61’, dalla sinistra prova la conclusione, che termina fuori. Al 65’, su punizione a favore della Pol. Solarese, Pedrazzi di testa accorcia le distanze: è 3-2. È un buon momento per gli ospiti, che vogliono il pareggio, ma al 81’ Vuksani entra in area e conquista un calcio di rigore: batte Golinelli, ma Gallerani la prende e la mette in angolo. Proprio su corner, però, il Rivara segna il definitivo 4-2, con Malagoli M.

Il tabellino

Rivara – Pol. Solarese 4-2

Marcatori: 10’ Pradella (R), 20’ autogoal Rinieri (R), 29’ Pradella (R), 55’ Diazzi (S), 64’ Pedrazzi (S), 82’ Malagoli M. (R).

Rivara: Pivanti, Quarta R.(61’ Lanfranco), Goldoni, Grossi, Luppi, Vacchi, Malagoli R.(57’ Paganelli), Tassinari (72’ El Marjani), Golinelli (cap), Pradella(65’ Vuksani) (82’ Quarta A), Malagoli M. A disp: Pratissoli, Braghiroli, Lanfranco, Paganelli, El Marjani, Quarta A., Assad, Pignatti, Vuksani. All: Pignatti

Pol. Solarese: Gallerani, Sala (cap), El Gourche (59’ Spagnolini), Rinieri, Gelati, Donato, Dondi, Roversi (47’ Pedrazzi), Russo, Diazzi, Fiozzi (47’ Climenti). A disp: Accarrino, Remondi, Vitto, Malpighi, Soagnolini, Pedrazzi, Climenti. All: Cestari

Note: Ammoniti: 30’ Grossi, 51’ Luppi, 67’ Malagoli M., 73’ Gelati, 77’ Vacchi

