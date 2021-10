Calcio, Seconda Categoria: derby Vis S. Prospero-Sanmartinese, Pol. Nonantola in casa contro il Ponte Ronca

Tutto pronto per la settima e ottava giornata di campionato nei gironi E, G ed L di Seconda Categoria, che si disputerà domenica 31 ottobre, alle ore 14.30.

Nel Girone E, è in programma uno dei tanti derby della Bassa modenese del raggruppamento: nel posticipo delle 18.30, la Vis San Prospero quarta in classifica ospiterà, infatti, la Sanmartinese, reduce dallo 0-0 nell’altro derby contro il Rivara. Rivara che sarà, invece, impegnato, in casa, nella difficile sfida contro la capolista Daino Santa Croce. Trasferta sul campo del Cabassi Union Carpi, attualmente in zona playout, invece, per la Polisportiva Solarese, seconda in graduatoria, ad un punto dalla vetta, insieme alla Villa d’Oro. Infine, la Folgore Mirandola, dopo il match a reti inviolate contro il Carpine, ospiterà il Baracca Beache quinto in classifica.

Nel Girone G, impegno sulla carta abbastanza agevole per la capolista Pol. Nonantola, reduce da cinque successi ed un pareggio nelle prime sei giornate di campionato. Gli uomini di mister Mayer, infatti, ospiteranno nel settimo turno di campionato il Ponte Ronca, in zona playout a quota 7 punti.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale, rinfrancato dal poker al Barco nell’ultima giornata, sarà impegnato, in trasferta, sul campo del Traghetto Molinella, terzultimo in classifica, insieme alla Laghese.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 8 (domenica 31 ottobre):

Ore 14.30:

4 Ville Aps – Campogalliano

Cabassi Union Carpi – Polisportiva Solarese

Folgore Mirandola — Baracca Beach

Novellara Sportiva – Carpine 1954

Rivara – Daino Santa Croce

Villa d’Oro Calcio – San Paolo

Ore 18.30:

Vis San Prospero – Sanmartinese

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Daino Santa Croce 14

Villa d’Oro Calcio 13

Polisportiva Solarese 13

Vis San Prospero 12

Baracca Beach 11

Novellara Sportiva 10

Folgore Mirandola 10

Rivara 9

Campogalliano 9

Carpine 1954 8

Cabassi Union Carpi 8

Sanmartinese 7

4 Ville APS 6

San Paolo 6

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 7 (domenica 13 ottobre, ore 14.30):

Monte San Pietro – Maranese

Pol. Nonantola – Ponte Ronca

Pioppe Calcio – Appennino 2000

Piumazzo 1970 – S. Anna

United Montefredente – Crespo Calcio

Zocca – Bazzanese Calcio 1923

Giovedì 11 novembre, ore 20.30:

Calcara Samoggia – Gaggio

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 16

S. Anna 13

Crespo Calcio 11

Gaggio 11

United Montefredente 10

Maranese 10

Piumazzo 1970 10

Appennino 2000 10

Pioppe Calcio 10

Ponte Ronca 7

Monte San Pietro 7

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Calcara Samoggia 0

Seconda Categoria, Girone L, calendario giornata 7 (domenica 31 ottobre, ore 14.30):

Barco – Sorgente

Nuova Codigorese – Bondeno Calcio

Ostellatese – Amici di Stefano 2017

Ricci Francesco – Dogatese

Santa Maria Codifiume – Filo

Traghetto Molinella – Junior Finale

Riposa: Laghese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 13*

Bondeno Calcio 13

Amici di Stefano 2017 12

Santa Maria Codifiume 10*

Nuova Codigorese 9*

Junior Finale 8*

Sorgente 8*

Filo 7

Ricci Francesco 7

Laghese 5

Traghetto Molinella 5

Dogatese 4*

Barco 0

*una partita in meno

