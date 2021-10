Calcio, Coppa Italia “Minetti” e recupero prima giornata Seconda Categoria: le gare in programma

Scendono in campo questa sera (6 ottobre), alle ore 20.30, per un insolito turno infrasettimanale, le squadre del Girone E di Seconda Categoria (in campo anche il Girone F). Le gare saranno valide per il recupero della prima giornata di campionato. Per quanto riguarda le squadre della Bassa modenese, si scontreranno Rivara e Folgore Mirandola, entrambe reduci da un successo, rispettivamente contro Polisportiva Solarese e Villa d’Oro, nell’ultimo turno, che per il Rivara è valso i primi punti stagionali. L’unico impegno in trasferta è quello della Polisportiva Solarese, che cercherà il riscatto dopo il ko di Rivara sul campo del Carpine. Giocheranno in casa, invece, Sanmartinese, alla ricerca dei punti che le consentirebbero di schiodarsi da quota 0 in classifica, e Vis San Prospero, che, invece, è reduce dal buon successo sul campo di Novellara e si trova nelle zone alte della classifica a quota 6 punti. Per la Sanmartinese, l’avversario sarà il 4 Ville Aps, mentre la Vis San Prospero ospiterà un Cabassi Union Carpi appaiato ai sanprosperesi in classifica.

Le squadre di Seconda Categoria non saranno, però, le uniche a scendere in campo questa sera: sono, infatti, in programma anche le gare dei sedicesimi di finale della Coppa Italia “Minetti”, dove è ancora impegnata La Pieve Nonantola, a punteggio pieno nel Girone C di Promozione dopo quattro giornate, grazie al successo casalingo di domenica scorsa contro il Cavezzo. La formazione nonantolana sarà impegnata, nuovamente in casa, contro il Castellarano, alle ore 20.30.

Scenderanno in campo, invece, domani sera (giovedì 7 ottobre, ore 20.30) le squadre del Girone B (Modena) di Terza Categoria, impegnate sempre nel recupero della prima giornata di campionato. Centro Polivalente Limidi e Medolla si affronteranno in uno scontro diretto per le prime posizioni della classifica (Limidi a punteggio pieno a quota 9, Medolla a 6 punti), mentre Concordia e Novese saranno impegnate in trasferta sui campi di Circolo Rinascita e Robur La Pieve.

Seconda Categoria, Girone E, Giornata 1 (mercoledì 6 ottobre, ore 20.30):

Baracca Beach – Campogalliano

Carpine 1954 – Polisportiva Solarese

Rivara – Folgore Mirandola

San Paolo – Daino Santa Croce

Sanmartinese – 4 Ville APS

Villa d’Oro – Novellara Sportiva

Vis San Prospero – Cabassi Union Carpi

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Daino Santa Croce 7

Novellara Sportiva 6

Vis San Prospero 6

Cabassi Union Carpi 6

Polisportiva Solarese 6

Folgore Mirandola 6

Campogalliano 6

Baracca Beach 4

Rivara 3

4 Ville APS 3

Carpine 1954 3

San Paolo 0

Sanmartinese 0

Coppa Italia “Minetti”, sedicesimi di finale (mercoledì 6 ottobre, ore 20.30):

Atletico Castenaso – Calcio Zola Predosa

Carignano – Salsomaggiore Calcio

Castelvetro Calcio – Vianese Calcio

Comacchiese Calcio 2015 – Russi

Diegaro – Sampierana

Faro Coop – Corticella

Fiorano – Fabbrico

Futura Fornovo Medesano – Fidentina

Fya Riccione – Futball Cava Ronco

Gotico Garibaldina – Colorno

La Pieve Nonantola – Castellarano

Libertas Castel San Pietro – Medicina Fossatone

Tonnotto San Secondo – Rolo

Verucchio – S. Pietro in Vincoli

Victor San Marino – Tropical Coriano (rinviata)

Virtus Castelfranco – Polinago

Terza Categoria, Girone B (Modena), giornata 1 (giovedì 7 ottobre, ore 20.30):

Centro Polivalente Limidi – Medolla

Circolo Rinascita – Concordia Calcio

Nuova Aurora – Virtus Mandrio

Old Invicta – Cortilese

Reno Centese – G. Nasi

Robur La Pieve – Novese

Riposa: Polisportiva Cognentese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 9

Centro Polivalente Limidi 9

Medolla 6

Circolo Rinascita 6

Cortilese 6

Polisportiva Cognentese 4

Old Invicta 3*

Novese 3

Nuova Aurora 3

Concordia Calcio 3

Robur La Pieve 1

Reno Centese 0*

Gino Nasi 0*

*una partita in meno

