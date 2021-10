Calcio, Seconda Categoria: nel Girone E in programma Sanmartinese-Rivara, nel G scontro diretto per la Pol. Nonantola

Tornano in campo domenica 24 ottobre, alle ore 15.30, le squadre impegnate nei Gironi E, G ed L di Seconda Categoria, per le partite della sesta e settima giornata di campionato.

Nel Girone E, scontro diretto per la Polisportiva Solarese, in cerca di riscatto dopo il ko sul campo del Daino Santa Croce della scorsa settimana. La formazione bomportese, infatti, ospiterà il Novellara Sportiva: le due squadre sono appaiate in classifica, insieme anche alla Villa d’Oro, a quota 10 punti, a una lunghezza di distanza dalle capolista Daino Santa Croce e Baracca Beach. Derby della Bassa modenese, invece, in programma a San Martino Spino, tra Sanmartinese e Rivara. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta nel derby mirandolese contro la Folgore, mentre gli ospiti vengono da due pareggi consecutivi contro Vis San Prospero e Campogalliano. Vis San Prospero che sarà, invece, impegnata in trasferta sul campo del San Paolo, ultimo in graduatoria, a quota 6 punti, insieme a Sanmartinese e 4 Ville APS. Trasferta sul campo del Carpine 1954, infine, per la Folgore Mirandola, rilanciata dalla vittoria nel derby dopo un periodo complicato in cui erano arrivate due sconfitte consecutive.

Nel Girone G, dopo il primo pareggio stagionale (3-3 contro il Gaggio), che ha interrotto la striscia di 4 vittorie consecutive, la Pol. Nonantola sarà impegnata in uno scontro diretto nelle zone alte della classifica sul campo dell’Appennino 2000, secondo in classifica a tre punti di distanza dalla squadra allenata da mister Mayer, insieme a Pioppe Calcio e S.Anna.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale ospiterà il Barco, ultimo in classifica e ancora a secco di punti in questa stagione, per cercare di ritrovare la via del successo dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 7 (domenica 24 ottobre, ore 15.30):

Baracca Beach – Villa d’Oro

Campogalliano – Cabassi Union Carpi

Carpine 1954 – Folgore Mirandola

Daino Santa Croce – 4 Ville APS

Polisportiva Solarese – Novellara Sportiva

San Paolo – Vis San Prospero

Sanmartinese – Rivara

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Daino Santa Croce 11

Baracca Beach 11

Novellara Sportiva 10

Villa d’Oro Calcio 10

Polisportiva Solarese 10

Vis San Prospero 9

Folgore Mirandola 9

Rivara 8

Campogalliano 8

Carpine 1954 7

Cabassi Union Carpi 7

4 Ville APS 6

San Paolo 6

Sanmartinese 6

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 6 (domenica 24 ottobre, ore 15.30):

Appennino 2000 – Pol. Nonantola

Bazzanese Calcio 1923 – Piumazzo 1970

Crespo Calcio – Zocca

Gaggio – Monte San Pietro

Ponte Ronca – Maranese

S. Anna – Pioppe Calcio

United Montefredente – Calcara Samoggia

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 13

Pioppe Calcio 10

Appennino 2000 10

S. Anna 10

Gaggio 8

Ponte Ronca 7

United Montefredente 7

Maranese 7

Monte San Pietro 7

Piumazzo 1970 7

Crespo Calcio 5*

Zocca 3

Bazzanese Calcio 1

Calcara Samoggia 0*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, calendario giornata 6 (domenica 24 ottobre, ore 15.30):

Amici di Stefano 2017 – Traghetto Molinella

Bondeno Calcio – Ostellatese

Filo – Nuova Codigorese

Junior Finale – Barco

Laghese – Santa Maria Codifiume

Sorgente – Ricci Francesco

Riposa: Dogatese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 12*

Bondeno Calcio 12

Santa Maria Codifiume 9*

Amici di Stefano 2017 9

Filo 7

Ricci Francesco 7

Nuova Codigorese 6*

Junior Finale 5*

Sorgente 5*

Traghetto Molinella 5

Laghese 4

Dogatese 4

Barco 0

*una partita in meno

