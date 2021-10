Calcio, Terza Categoria: il Medolla batte la Novese nell’anticipo e si porta in testa alla classifica

Si è disputato nella serata di venerdì 15 ottobre, l’anticipo della sesta giornata del campionato di Terza Categoria, Girone B (Modena). Il Medolla, in trasferta, ha superato per 3-1 la Novese, portandosi, così, almeno momentaneamente, al primo posto della classifica, in attesa delle gare di domenica di Virtus Mandrio e Circolo Rinascita, che potrebbero, rispettivamente, superare e agganciare la formazione della Bassa modenese, ora a quota 15 punti. Nelle altre gare in programma domenica, il Concordia, reduce da un periodo particolarmente negativo, segnato da quattro sconfitte consecutive, ospiterà il Reno Centese, mentre la Robur La Pieve tornerà in campo dopo il turno di riposo, che questa settimana tocca al Limidi, sul campo dell’Old Invicta.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario sesta giornata:

Venerdì 15 ottobre, ore 20:

Novese – Medolla 1-3

Domenica 17 ottobre, ore 15.30:

Concordia – Reno Centese

Cortilese – Nuova Aurora

Old Invicta – Robur La Pieve

Polisportiva Cognentese – Circolo Rinascita

Virtus Mandrio – G. Nasi

Riposa: Centro Polivalente Limidi

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 15**

Virtus Mandrio 13

Circolo Rinascita 12

Centro Polivalente Limidi 10

Cortilese 9

Polisportiva Cognentese 7*

Robur La Pieve 4*

Reno Centese 4*

Novese 4**

Gino Nasi 3*

Old Invicta 3*

Nuova Aurora 3

Concordia Calcio 3

*una partita in meno

** una partita in più

