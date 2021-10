Calcio, Terza Categoria: goleada del Medolla, un punto per il Limidi, brutto ko per il Concordia

Si sono giocate nel pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre, le gare valide per la quinta giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, dopo il turno infrasettimanale di giovedì 7 ottobre, in cui era stato recuperato il primo turno di campionato. Nello scontro diretto nelle zone alte della classifica, il Limidi conquista un punto (1-1) nella gara casalinga contro la Virtus Mandrio capolista del girone a quota 13 punti. La formazione solierese sale così a 10. Continua, invece, dopo la vittoria conquistata giovedì proprio sul campo del Limidi, il momento positivo per il Medolla, che, in casa, supera 6-1 la Cortilese, raggiungendo il secondo posto della classifica, a parti punti con il Circolo Rinascita, a quota 12 punti. Mattatore del match, Lodi, autore di una tripletta. Nella altre gare del Girone, brutto ko per il Concordia, già sotto di tre gol alla mezz’ora e poi sconfitto per 4-1 sul campo della Gino Nasi, che conquista così i primi punti del proprio campionato e aggancia proprio il Concordia, a quota 3 punti in classifica. Un punto, invece, per la Novese, che sale così a quota 4, sul campo del Reno Centese (2-2). Turno di riposo per la Robur La Pieve.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 5:

Centro Polivalente Limidi – Virtus Mandrio 1-1

Circolo Rinascita – Old Invicta 4-0

Gino Nasi – Concordia 4-1

Medolla – Cortilese 6-1

Nuova Aurora – Polisportiva Cognentese 1-2

Reno Centese – Novese 2-2

Riposa: Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 13

Medolla 12

Circolo Rinascita 12

Centro Polivalente Limidi 10

Cortilese 9

Polisportiva Cognentese 7*

Robur La Pieve 4*

Reno Centese 4*

Novese 4

Gino Nasi 3*

Old Invicta 3*

Nuova Aurora 3

Concordia Calcio 3

*una partita in meno

