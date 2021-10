Finale Emilia, il futuro di Casumaro al centro dell’incontro tra Poletti e il candidato sindaco di Cento Accorsi

FINALE EMILIA – Un incontro per scambiarsi un reciproco in bocca al lupo per il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I candidati sindaci del centrosinistra di Cento e Finale Emilia, Edoardo Accorsi e Marco Poletti, hanno avuto modo domenica pomeriggio a Casumaro, insieme ai rispettivi candidati della frazione, di parlare del futuro della cittadina il cui territorio è di competenza di entrambi i comuni.

“Ci siamo trovati in sintonia – spiega Accorsi – sull’idea che serva una fase nuova nelle relazioni tra i nostri due comuni, basata su confronto e collaborazione, che ai bisogni della frazione risponda con soluzioni ragionate e progetti condivisi”. “Ho conosciuto una bella persona – afferma Poletti – con la quale sono convinto che sarà facile e proficuo lavorare unitariamente per il bene dei residenti di Casumaro, colmando il vuoto lasciato dalle precedenti amministrazioni”.

Tempi nuovi richiedono nuovi approcci alla gestione del bene pubblico – si legge nel comunicato stampa diffuso dal candidato sindaco Poletti – che non può più discriminare sulla base di un numero civico, come spesso accade nelle frazioni “contese” tra più comuni, ma deve generare opportunità e migliorare la vita di chi le abita. A partire da aspetti del quotidiano, come le mense scolastiche, l’organizzazione delle aree verdi, gli interventi di decoro urbano.

“Per questo motivo – concludono i candidati sindaci di Cento e Finale Emilia– abbiamo concordato di creare un tavolo di coordinamento tra le nostre amministrazioni, a cui potranno partecipare referenti delle due consulte e gli assessori con delega alle frazioni, grazie al quale rilevare criticità, proporre iniziative, definire progetti comuni nell’interesse delle cittadine e dei cittadini di Casumaro. La collaborazione tra comuni confinanti ribadisce un concetto a noi caro: da soli si è più deboli, per crescere bisogna aprirsi e collaborare”.

