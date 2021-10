Finale Emilia, il vicesindaco Biagi a sostegno di Palazzi: “Questa esperienza non deve essere buttata al vento”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, il vicesindaco di Finale Emilia, Lorenzo Biagi, interviene a sostegno della ricandidatura di Sandro Palazzi, a pochi giorni dal ballottaggio col candidato del centrosinistra Marco Poletti:

“Nonostante la mia assenza da questa competizione elettorale, dovuta a motivi di carattere personale, desidero esprimere il mio sostegno al candidato Sandro Palazzi, con il quale ho condiviso 5 anni di intenso lavoro. È innegabile che sia stato commesso qualche involontario errore: d’altra parte solo chi non fa non sbaglia. Fra questi individuo l’insufficiente fase comunicativa: avremmo potuto raccontare meglio e di più le numerose attività condotte. Non posso negare che talvolta vi siano stati anche momenti di aspro confronto all’interno della Giunta, ma il confronto, franco, è costruttivo.

Ritengo tuttavia che l’esperienza di questi 5 anni non possa e non debba essere buttata al vento. Tante cose sono state fatte (alcune visibili, altre meno), ma soprattutto sono state gettate le fondamenta per ricostruire il paese (non solo per ciò che riguarda la ricostruzione pubblica, ma anche l’inizio di un vero risanamento di bilancio, gli investimenti sulla sicurezza ecc..). Ho avuto e avrò sempre il massimo rispetto degli “avversari” politici, ma non si può accettare l’accusa di totale immobilismo che la compagine di centro-sinistra sta utilizzando come “cavallo di battaglia” in questa campagna elettorale. Mi auguro che Sandro, insieme a tante persone di valore che lo circondano, possa portare a termine il lavoro iniziato e rendere finalmente evidenti gli sforzi profusi in questi 5 anni”.